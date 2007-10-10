Агитресурсы «Единой России»

С 1 января 2008 г. жены российских солдат-срочников будут получать специальные пособия. Госдума приняла в третьем чтении соответствующий закон.

ДОКУМЕНТ вводит ежемесячные денежные выплаты для малолетних детей и единовременные – для беременных жен призывников.

Каждому ребенку в возрасте до трех лет государство планирует выплачивать по 6 тыс. руб., а роженицы получат 14 тыс. руб. за 180 дней до родов. Председатель профильного Комитета по делам женщин, семьи и детей Екатерина Лахова уверяет, что денежная опека малышей будет осуществляться «на протяжении всего срока отцовской службы в армии».

Вообще инициатива заявлена депутатами как альтернатива нормам, предоставляющим право отсрочки по призыву в связи с воспитанием призывниками малолетних детей.

Оценивая принятый проект, в интервью «АН» руководитель ЦИК ЕР Андрей Воробьев заявил, что принятый закон – очередная мера (из целого их комплекса), «направленная на демографический рост и стимуляцию потенциальных срочников к призыву».

– Это не первая и не последняя мера, которую мы принимаем в рамках реализации президентского программного плана («План Путина». – Ред.), – подчеркнул г-н Воробьев. Он же отметил, что данные демографической статистики – есть свидетельство «эффективности и своевременности принимаемых властью мер».

Уверенности в решениях и действиях представителям партии большинства, по словам депутата, придает «знаковое событие 1–2 октября». (Напомним, что тогда на съезде центристов президент Путин объявил о готовности возглавить ЕР на выборах.)

– Мы стали еще сильнее. Перед нами – амбициозные задачи, к решению которых мы устремлены с еще большей готовностью. Мы будем добиваться доминирующего большинст­ва в будущей Думе.

Заверение Центр­из­бир­ко­мом предвыборных списков «Единой России» г-н Воробьев воспринял как «закономерное продолжение грамотно спланированной кампании».

– Над подготовкой списков у нас работали профессионалы. Сдали мы их своевременно, 5 октября в 10 утра. Но это еще не регистрация. Хотя ее мы, я уверен, тоже пройдем.

«Единая Россия» входит в завершающую предвыборную стадию, – констатирует Андрей Воробьев. – Но и на этом этапе партии еще многое предстоит сделать. В оставшиеся полтора месяца усилия единороссов будут сконцентрированы на региональных проблемах. Работая на местах, агитаторы ЕР будут разъяснять, что такое «План Путина», и собирать просьбы для оказания адресной помощи гражданам. Только так мы сможем понять, какие проблемы волнуют людей, и попытаться им помочь».