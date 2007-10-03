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Призрак СССР растаял навсегда

№ 40(74) от 03.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Призрак СССР растаял навсегда

 Выборы на Украине завершились так же, как и начинались, – со скандалом и взаимными обвинениями главных действующих лиц. Иного в принципе и не могло быть, учитывая все развитие политической ситуации на Украине за последние три года. Когда стали известны предварительные итоги выборов, многие политические комментаторы заговорили о том, что все вернулось в точку отсчета. Практическое равенство голосов основных оппонентов, достаточно четкая географическая карта голосования –  Восток за Януковича, Запад за Ющенко и Тимошенко.

 НО ВСЕ же, думается, многое изменилось и еще больше изменится уже в самом ближайшем будущем. Однако сначала несколько комментариев к полученным результатам.

 Прежде всего выборы показали, что Украина устала от выборов. Не было ни яркой предвыборной кампании, ни заинтересованности электората. Скорее пришли по привычке, так как почти каждый избиратель знал заранее, за кого он проголосует.

 Во-вторых, стало ясно, что не произошло и коренного перелома в настроениях избирателей. Это значит, что сохраняется определенная напряженность, связанная с тем, что любой из выбранных путей развития страны столкнется со скрытым или открытым противодействием. На Украине, с моей точки зрения, консенсус есть только по одному вопросу – страна должна быть и далее независимой и демократической.

 В-третьих, Юлия Тимошенко добилась того, чего и хотела, – показала, кто действительный лидер «оранжевой» силы. И она имеет право претендовать (естественно, только в коалиции с партией Виктора Ющенко и примкнувшими) на пост премьер-министра. Практически никто в этом политическом стане не может это оспаривать.

 В-четвертых, Виктор Янукович в целом сохранил свои позиции. Хотя мог бы добиться более весомого результата, если бы ушел с поста премьер-министра раньше и включился в избирательную кампанию в полном объеме. Против него объективно сработал рост цен на продовольст­вие и услуги, наблюдавшийся на Украине в последние месяцы.

 В-пятых, его результат мог бы быть лучше, если бы не дейст­вия некоторых российских СМИ. Они атаковали Ющенко и Тимошенко так топорно, что лишь вызвали реакцию, обратную желаемой. Идея некоторых политтехнологов в России о том, что нужно постараться поссорить лидеров «оранжевого» блока еще в ходе предвыборной кампании, результатов не принесла.

На чем сердце успокоится

 ПОКА просматривается один доминирующий вариант, не слишком удобный для России, но в конечном счете не самый плохой. Это – формирование нового правительства страны во главе с Ю. Тимошенко. Оно будет опираться пусть на небольшое, но на большинство в Верховной Раде, что теоретически позволит ему приступить к работе и начать новую программу преобразований, ориентированную прежде всего на укрепление политической и экономической независимости Украины. И это – при сохранении всего пакета необходимых связей с Россией как с главным экономическим партнером.

 Нужно сразу сказать, что при всей своей эмоциональности Юлия Тимошенко – более чем прагматичный политик. Она не пойдет на лобовую конфронтацию с Россией. Хотя, уверен, создаст нам немало трудностей прежде всего в энергетической составляющей российско-украинских отношений. Стратегической целью для нее, естественно, является переориентирование украинской экономики на Европейский союз.

 Не думаю, что она сразу и сейчас будет говорить о возможности скорого членства Украины в НАТО. Но то, что дискуссия на эту тему активизируется, вполне возможно, несмотря на то что по данному вопросу украинское общество расколото наиболее глубоко.

 Виктору Януковичу предстоит сложное время. Быть в оппозиции, пусть даже на достаточно прочных позициях, всегда нелегко. Особенно когда ты не можешь раз за разом блокировать шаги твоего политического противника. И говоря честно, не очень верится, что все его сторонники в новом парламенте окажутся политическими бойцами. История Верховной Рады знает более чем достаточно примеров, когда депутаты легко меняли свою партийную принад­лежность в обмен на мирские удовольствия.

 И что самое важное – уверен в том, что Украина снова войдет в период политического передела собственности. «Оранжевое» правительство сделает все для того, чтобы подорвать экономическую составляющую поддержки Януковича. Многие из его сторонников если не прямо потеряют свой бизнес, то вынуждены будут расстаться с его значительной частью…. Может, только футбольные клубы им оставят…

 Как вся эта ситуация скажется на российском бизнесе на Украине, пока сказать трудно. Но опять же ясно, что в энергетической сфере придется несладко, ибо хотим мы того или нет, но трубы на Запад идут через украинскую территорию. Со всеми вытекающими из этого последствиями.

 СНГ, думается, все же нач­нет движение к своему логическому концу. Новой Укра­ине политическая связка с Россией совсем ни к чему…  Так что объективно после этих выборов мы вступаем в новую, возможно окончательную, фазу прощания с тем, что когда-то называлось Совет­ским Союзом.

 

Андрей ФЕДОРОВ,
директор политических
программ Совета по внешней
и оборонной политике

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