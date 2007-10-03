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Кто «заказал» Степашина?

№ 40(74) от 03.10.2007 [«Аргументы Недели », Андрей УГЛАНОВ ]

 За прошедший месяц правоохранительными органами задержаны по обвинению в коррупции четыре сотрудника Счетной палаты. Возможно, мы являемся свидетелями кульминации или даже заключительной фазы масштабной спецоперации по противодействию коррупции в Счетной палате, начатой самим С. Степашиным еще год назад. Тогда был арестован экс-сенатор Л. Чахмахчан, задержан сотрудник СП А. Оганесян и отправлены в отставку два аудитора СП – В. Пансков и М. Сурков.

 НЫНЕШНЯЯ чистка происходит накануне крупных политических событий: выборов в Госдуму и президента страны. Одновременно начинается бурное структурирование гигант­ских по уровню финансирования гос­проектов. Именно в этот момент Счетная палата становится одним из немногих контрольных органов,  чистым от коррупционных проявлений. Ряд нечистых на руку сотрудников СП уже изолированы, другие (от страха) еще долго не будут даже помышлять о взятках.

 И все же – не проходит ощущение, что Счетная палата и ее руководитель стали объектом массированной атаки. Согласитесь, даже прошедшие аресты – всего лишь результат подозрений до решения суда. Разумеется, если речь не идет о документально подтвержденном получении взятки.

 Что же происходит в Счетной палате? Весь минувший год эта проверяющая организация работала в паре с Генеральной прокуратурой. Дважды проводились совместные заседания их коллегий. Материалы проверок Счетной палаты активно использовались прокурорскими работниками. В основном – по проблематике защиты интеллектуальной собст­венности и в том числе в сфере военно-технического сотрудничества.

 Особенно активно взаимодействовали аудитор С. Абрамов и первый заместитель Генерального прокурора А. Буксман. Они нашли полное взаимопонимание. А в результате проверок вышли на ряд крупных оборонных предприятий, в том числе на НПО «Энергомаш». Из сообщений прессы можно судить, что при проверке «Энергомаша» были обнаружены некие схемы поставок в США ракетных двигателей на условиях, не вполне выгодных российской стороне. Кстати, именно среди приближенных к аудитору Абрамову и были позднее проведены аресты.

 Вот что пишет «Новая газета»: «Схема поставок такая: «Энергомаш» продает двигатели по цене около 5 млн. долл. совместному предприятию «РД АМРОСС», зарегистрированному на территории штата Делавэр, США, а СП уже продает их Pratt&Whitney по 10 млн. долларов. Как объясняют в НПО, разница в 5 млн. долл. произошла из-за того, что в начале 90-х американцы вложили в НПО 72 млн. долл. для разработки РД-180 (деньги были живые, не «бумажки» и не ноу-хау) и подписали соглашение, согласно которому с каждого двигателя будет отчисляться по 3 млн. долл., пока все 72 млн. не будут возвращены. НПО вернуло инвестиции на 28-м двигателе. Начиная с 29-го, разница оставалась на счетах делавэрского СП».

 По информации с официального сайта компании Pratt&Whitney (www.pratt-whitney.com), американцы получили от «Энергомаша» более чем 100 000 документов, в которых представлена информация для производ­ства РД-180 в США. В том числе в интересах ВВС.

 Таким образом, деятельность Счетной палаты напрямую затронула интересы некоторых финансово-промышленных групп. Как у нас в стране, так и в США. И угроза в свой адрес вполне могла подтолкнуть их к ответным действиям. Хотя, как говорится, дыма без огня не бывает. Вероятно, обнаружив нарушения в работе «Энергомаша», г-н Абрамов и его помощники вполне могли не удержаться от соблазна. Как известно, коллегия Счетной палаты выразила ему недоверие. В Госдуму направлено представление о его досрочном освобождении от обязанностей.

 Между тем, по официальному заявлению коллегии Счетной палаты, все материалы проверки «Энергомаша» переданы для ознакомления президенту, в правительство России и в компетентные органы. То есть г-н Степашин на шантаж не поддался. Да тут еще пришло сообщение, что делом о продаже США ракетных двигателей может заинтересоваться американский аналог нашей «Счетки».

 И все же – кому выгодно «мочить» С. Сте­пашина? Возможны несколько вариантов.

 Первый. Так называемый коррупционный скандал вокруг СП выгоден мини­стру финансов А. Кудрину. Он давно ведет борьбу за ослабление неподведомственного Минфину контрольного органа. Во всяком случае, близкие к г-ну Кудрину газеты уделили этой теме заметное внимание.

 Второй вариант. Существование сильной и независимой Счетной палаты совсем невыгодно вновь создаваемым госкорпорациям. Бюджет передает им сотни миллиардов рублей, и осваивать их кристально честно будет очень непросто.
Впрочем, это чисто абстрактные рассуждения, и «Счетке» вместе с г-ном Степашиным придется менять вектор своей контрольной деятельности. Это означает – в разы уменьшить проверки на конкретных объектах и сосредоточиться на аудите эффективности использования средств федерального бюджета и госимущества. Мониторить выполнение национальных проектов, поручения президента и парламента.

 А что же внутри самой палаты?

 1. Для начала напомним, что все аресты в СП проводились по инициативе службы безопасности самой «Счетки» совместно с ФСБ и Генпрокуратурой.

 2. В Счетной палате образована спецгруппа для неожиданного выезда на объекты с целью проверки самих контролеров. Председатель палаты даже заявил неофициально, что не стоит давать аудиторам взятки. Только хуже станет.

 3. Создан кадровый фильтр.

 Так что г-ну Степашину хочется посоветовать не поддаваться возможному шантажу. Его должность – не сахар, но здесь и нужен человек, в порядочности которого никто не сомневается. И добровольная отставка – то, чего ждут те, кому проверки Счетной палаты – как кость в горле.

 И последнее. После скандала с проверкой НПО «Энергомаш» стало известно, что 20% этого режимного стратегического предприятия принадлежат частному лицу – г-ну Недорослеву. В Росимуще­стве этому факту немало удивлены и обещают все тщательно проверить.

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