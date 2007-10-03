Патриарх Алексий встречается с Папой

МЕЖДУ канцелярией Папы Римского – Бенедикта XVI и руководством Русской православной церкви идут переговоры об условиях и времени встречи руководителей католического и православного миров.

Как говорят, в Кремле очень хотели бы, чтобы встреча состоялась еще до окончания срока пребывания у власти В. Путина. После объединения РПЦ и РПЦ за рубежом это станет вторым великим событием в жизни церкви во время правления нынешнего президента.

Ватикан очень серьезно готовится к этой встрече. В частности, из России в Белоруссию переведен экс-глава наших католиков епископ Т. Кондрусевич. Его, как известно, в РПЦ очень недолюбливали.

Патриарх тоже делает шаги навстречу Европе. 2 октября он выступил в Страсбруге на сессии ПАСЕ, заявив, что «РПЦ отдает себе отчет в том, что в Европе и в мире существуют другие религиозные мировоззрения. И мы готовы к диалогу с их приверженцами, равно как и с представителями секулярного взгляда на жизнь».