Чем владеет г-жа Набиуллина

ПОСЛЕ отставки М. Фрад­кова и формирования нового правительства становятся известны некоторые подробности. В част­ности, министром финансов вполне вероятно мог стать не А. Куд­рин, а известный финансист и друг В. Путина Ю. Ко­валь­чук – председатель совета директоров АКБ «Рос­сия».

Но назначение А. Кудрина поддержали такие политические тяжеловесы, как заместитель руководителя Администрации президента И. Сечин и директор ФСБ Н. Патрушев. Говорят, что г-ну Ковальчуку было предложено возглавить Мин­топэнерго, но он не согласился.

Интересны подробности и с назначением в Мин­эко­ном­развития Э. Набиуллиной. Она является человеком, близким Д. Медведеву. Но несмотря на это, из ведомства г-жи Набиуллиной были «уведены» самые лакомые куски. Гособоронзаказ – а это до 3 трлн. руб. на несколько лет – перекочевал в Комиссию по военно-техническому сотрудничеству. Инвестфонд – примерно 300 ­млрд. руб. – в Минрегионразвития Д. Козака.

Лишилось Минэконом­раз­ви­тия и венчурного фонда. Но аналитики считают, что назначение г-жи Набиуллиной должно символизировать либеральный экономический курс нового правительства.