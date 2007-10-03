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Китайцы в смятении

№ 40(74) от 03.10.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]

 То, что происходит в политических кругах России, ее гражданам более или менее понятно. Газеты, в том числе «АН», регулярно «разжевывают» все варианты рокировок и перестановок. Но то, что понятно нам, видится по-другому издалека. В частности, из Китая.

 ВОТ что удалось узнать из рассказов специалистов по Китаю, которые регулярно встречаются с местными руководителями. Те зачастую не понимают, что происходит в Москве. Руководст­во Китая, в частности, беспокоит непрозрачность того, как у нас принимаются решения. В Пекине, к примеру, ориентировались на почти 100-процентное назначение премьером С. Иванова или известного дуэта С. ИвановД. Медведев в некоей правящей комбинации. Но премьером неожиданно стал В. Зубков.

 За его назначением китайцы ожидали радикального обновления правительства и имя возможного преемника. Вариант же «технического» президента, о чем пишет российская пресса, им и вовсе непонятен. По их мнению, в крупнейшей ядерной державе должен быть четко обозначенный центр принятия решений. Даже известный китайский реформатор Дэн Сяопин имел вполне конкретное место во властной вертикали.

 Между тем прошедший съезд правящей партии «Единая Россия» дает, наконец, китайцам четкое понимание нашей политики. Лидер партии для них – дело святое. Он самый главный начальник. Китайцев остается убедить, что в России быть лидером партии можно и без членского билета.

 

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