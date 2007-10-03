С. Миронов объясняет решение В. Путина

2 октября Сергей Миронов посетил Институт космических исследований РАН. И как только он вышел к журналистам, его засыпали вопросами отнюдь не на космические темы. Всех интересовало, что он скажет о решении Владимира Путина возглавить список «Единой России» (ЕР). Сергей Миронов не стал уходить от острых вопросов и рассказал немало интересного.

– В ЧЕМ причины того, что Владимир Путин согласился возглавить ЕР?

– Я вижу в этом событии решение трех тактических и двух стратегических задач. Сначала о тактических задачах.

Первая – это выправление ситуации с результатами ЕР. Реальная социология давала основания прогнозировать результат на выборах в 34,4%, при котором ЕР могла не повторить успех 2003 года (37,6%). В этой связи возглавление списка ЕР президентом удваивает результат. Можно ожидать более 50%, может быть, 54–55% или даже приближение к 60%.

Вторая – иметь на переходный период гарантированное и, я бы сказал, прогнозируемое большинство в Госдуме. Я имею в виду уже президентские выборы.

Третья – если посмотреть на окончательные списки региональных групп ЕР, то мы увидим там 65 губернаторов. Представьте себе, если губернатор во главе списка получает менее 50%. А это было бы в подавляющем большин­стве регионов. Это вотум недоверия губернаторам, причем со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Теперь две стратегические задачи, решенные 1 октября.

Первая – мы видим создание долговременной системы сдержек и противовесов. То, что формируется парламентское большин­ство и Владимир Путин четко сказал о своем возглавлении списка, и есть создание естественного и очень мощного противовеса. Новый президент будет соратником Владимира Путина. Но субъективных моментов никто не может до конца исключить. При любых раскладах такое дум­ское большинство всегда сможет объявить импичмент президенту, если тот вдруг захочет пойти против Путина.

Вторая – 1 октября на самом деле началось реальное формирование настоящей двухпартийной системы в нашей стране. И могу сказать, что, если 2 декабря мы увидим уже реальную двухпартийную систему в Госдуме, – не удивляйтесь. Это будет партия праволиберальная «Единая Россия» и социалистическая «Справедливая Россия». Еще раз обращаю внимание, что президент не вступил в эту партию, Путин – не член ЕР. Поэтому, поддерживая то хорошее, что сделал президент для страны, его усилия по стабилизации ситуации в России, избиратели вовсе не обязательно должны поддер­живать ЕР.

– Как изменились шансы «Справедливой России» после решения президента?

– Шансы увеличились. Я неслучайно сказал о том, что начался реальный переход к двухпартийной системе. После вчерашнего события, даже при резком увеличении рейтинга ЕР, наша партия наберет больше, чем мы планировали.

– А как изменятся ваши предвыборная кампания, агитация?

– Они не изменятся. Я еще раз хочу сказать, что мы идеологические и политические оппоненты ЕР. Мы показываем горизонт, куда планируем вести общество, если добьемся доверия людей.

Возвращаясь ко вчерашнему событию, остается только поздравить наших оппонентов с таким блестящим подарком. Но должен сказать, что и на нашей улице будет праздник, и я даже назову дату этого праздника – 2011 год. Политическая партия должна выстраивать свою стратегию надолго, должна понимать свою историческую миссию. Мы понимаем. У нас нет никаких расстройств, у нас абсолютно четкое понимание логически выстроенной позиции, которая сейчас создается. И я должен сказать, что более быстрое формирование двухпартийной системы нашей партии на руку.

– А почему вы не пригласили Владимира Путина в свой список?

– Я даже и не думал на эту тему, и не считал это необходимым. Потому что слова Пу­тина о том, что он создал ЕР, соответствуют действительности. В отличие от нашей партии, которую мы создавали сами.

– А не получится такая ситуация, что 2 декабря люди пойдут голосовать за Путина, а не за партию?

– Безусловно, это так. Результат, который будет получен 2 декабря, это будет результат Владимира Путина. Но этот результат достанется в виде мандатов людям из «Единой России». Обратите внимание на то, что Владимира Путин высказался против участия в списках ЕР крупного бизнеса, ведь там был десяток только долларовых миллиардеров (а в списке «Справедливой России» – ни одного). Я думаю, что в ночь с 1 на 2 октября вычищались окончательные списки ЕР. Это необходимая мера, потому что, мягко говоря, не все имеют право даже близко стоять в списке, который возглавляет Президент России. И я знаю, что там, в штабе ЕР, свет горел до утра, нужно было проводить большую работу…

– Владимир Путин говорил, что он поддерживает и ЕР, и СР. Не испытываете ли вы теперь чувство ревности?

– Нет, мы действительно сегодня оппозиционная партия. А поддержка президента заключается лишь в том, что он согласен с тем, что стране нужна не только правая ЕР, но и мощная социалистическая, социал-демократическая партия. Большего нам и не надо. Остальное мы сделаем сами, опираясь на поддержку наших избирателей.