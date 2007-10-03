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Козырная «загогулина» президента

№ 40(74) от 03.10.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

 Главным событием съезда «Единой России» стало заявление Владимира Путина о готовности возглавить список партии на грядущих выборах в Госдуму. После этого губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко первой заявила, что теперь «никакая тройка не нужна. В. Путин является национальным лидером, и незачем укомплектовывать список дополнительными фамилиями». Как в воду глядела.

 В НАЧАЛЕ ничто не предвещало сенсации. В своем первом выступлении президент усомнился, правильно ли предвыборная программа «Единой России» названа «Планом Путина», ведь «это программа всех россиян». После чего с традиционным докладом выступил председатель партии Борис Грызлов. Многие даже подумали, что слухи о том, что В. Путин возглавит «Еди­ную Россию», опять не оправдаются.

 Но вдруг на трибуну вышла эмоциональная ивановская ткачиха 5-го разряда Елена Лапшина: «Владимир Владимирович, для меня было неприятной новостью, что вы отказались идти на третий срок! Мы не можем вас понять: вы говорите про закон, но закон можно и переменить! Это дело техники! Мы просим вас остаться президентом после 2008 года!»

 Затем на сцену на инвалидной коляске выехал параолимпиец Михаил Терентьев: «Пока вы президент, России сопутствует удача! Вам, конечно, решать, но я прошу от лица всех спортсменов страны, чтобы вы оставались с нами! С Россией!»

 Далее выступил глава объединения предпринимателей «ОПОРА России» Сергей Борисов, который заявил, что Россия – единственная в мире демократическая страна, в которой президент не связан с партией. И… попросил В. Путина вступить в «Единую Россию» и «вместе с Борисом Вячеславовичем возглавить партию». А глава совета ректоров Самарской области Геннадий Котельников сказал, что президент не обязан вступать в партию, но от имени всего съезда попросил В. Путина возглавить список «Единой России», «чтобы весной 2008 года, опираясь на парламентское большинство «Единой России», возглавить правительство РФ». Зал встал и зааплодировал.

 «Владимир Владимирович, хотел бы попросить вас ответить на те конкретные вопросы, которые были заданы», – обратился к президенту Б. Грызлов.

 «Уважаемые коллеги! Прежде всего хочу вас поблагодарить за анализ, который был сделан в ходе ваших выступлений, и, разумеется, за добрые слова, за серьезные предложения по трудоустройству», – с юмором начал В. Путин. Далее президент сурово рассказал о тех серьезных проб­лемах страны, которых «до сих пор еще очень много».

 И наконец, приступил к ответам на заданные вопросы: «Спасибо еще раз за ваши предложения. Я действительно хотя и был одним из инициаторов создания «Единой России», но, как и подавляющее большинст­во граждан страны, являюсь беспартийным, и этот статус я бы менять не хотел». Един­ственное, на что он согласился, – это возглавить список «Единой России». Зал встал и взорвался бесконечными аплодисментами.

 К вечеру следующего дня стало извест­но, что мнение В. Матвиенко о том, что В. Путин должен возглавить список один и «теперь никакая тройка уже не нужна», оказалось мнением и всего съезда. Что же касается федеральных лидеров партии, то председатель «Единой России» Б. Грызлов возглавит петербургский список. Глава МЧС и сопредседатель «Единой России» С. Шойгу пойдет во главе ставропольского списка (где на мартовских выборах победила «Справедливая Россия» с 38% против 24% у «Единой»). Сопредседатели партии Ю. Лужков и М. Шаймиев станут первыми номерами списков партии по Моск­ве и Татарстану, генсек В. Володин – по Саратов­ской области.

 Всего в список «Единой России» вошли 65 из 84 глав регионов. 63 губернатора возглавили списки, а двое (В. Матвиенко в Петербурге и А. Лебедь в Хакасии) заняли вторые места. Многие губернаторы, которые поначалу отказывались входить в списки, после прихода В. Путина в список решили согласиться. Лишь главы Ингушетии М. Зязиков, Чукотки Р. Абрамович и Еврейской АО Н. Волков сочли для себя нецелесообразным возглавлять региональные списки партии власти, но они, безусловно, поддержат «Единую Россию»: г-н Зязиков уже обещает ей 80% голосов. Владимир­ский и волгоградский губернаторы Н. Виноградов и Н. Максюта состоят в КПРФ, поэтому не могут входить в список другой партии. Пензенский и саратовский губернаторы В. Бочкарев и П. Ипатов возглавят списки «Единой России» на региональных выборах, которые также пройдут
2 декабря. А вот костромскому, рязан­скому, смоленскому, пермскому, ставропольскому, архангельскому, ненецкому, агинско-бурятскому, воронежскому, кировскому губернаторам, а также главам Карачаево-Черкесии и Коми не доверила возглавить свои списки сама партия власти.

 Минтимер Шаймиев, президент Татарстана, сопредседатель высшего совета «Единой России»:
 – Я считаю, что мы сейчас обязаны побеждать, и побеждать так, чтобы было квалифицированное большинст­во в Госдуме. Для того чтобы, как во всех демократически развитых странах, победившая партия сформировала правительство.

 Юрий Лужков, мэр Москвы:
 – Для России чрез­вычайно важно не остановиться, не породить какой-то новый хаос или процессы, которые бы не дали возможности консолидироваться для решения вопросов развития экономики, решения социальных проблем, развития инфраструктуры. Если так сложится ситуация, что Владимир Владимирович будет премьером, то это полезно, ведь он уже был эффективным и работоспособным главой правительства.

 Вячеслав Володин, вице-спикер Госдумы, генсек «Единой России»:
 – Президент как лидер «Единой России» вместе с парламентским большинст­вом идет на выборы, чтобы обеспечить выполнение «Плана Путина» и поддер­жать стабильность в нашей стране. Элита объединилась. Решение Владимира Путина быть вместе с «Единой Россией» – историческое событие для нашей страны. Национальный лидер взял на себя ответственность за будущее России. Решение президента соответствует ожиданиям общества: все хотели этого в душе, но не решались об этом говорить.

 Андрей Воробьев, депутат Госдумы, глава центрального исполкома «Единой России»:
 – Мы испытываем гордость в связи с тем, что президент идет на выборы вместе с нами. То, что Владимир Владимирович пойдет на выборы вместе с партией, дает нам уверенность в том, что «Единая Россия» в Госдуме пятого созыва сможет сформировать фракцию парламентского большин­ства. Теперь мы просто обязаны изменить свои планы. Мы готовились к тому, чтобы получить в Госдуме простое большинство, то есть не менее 226 голосов. Теперь же есть все основания рассчитывать на то, что у нас будет в следующей Думе более 300 мандатов.

 Геннадий Зюганов, депутат Госдумы, председатель ЦК КПРФ:
 – КПСС была мощнее, солиднее, на порядок богаче, имела в десять раз больше средств и авторитета и то на одной левой ноге не устояла. Если господин Путин собирается стоять на одной правой ноге вместе с «Единой Россией» – это будет величайшей ошибкой.

 Андрей Богданов, председатель Демократической партии России:
 – Возглавив список, а фактически и партию, Путин решил консолидировать свой электорат вокруг «Единой России». Теперь на выборах разлом пойдет по линии «за курс Путина – против курса Путина». Мы же предлагаем третий вариант – за сильную Россию в Евросоюзе. Мы не за и не против «Плана Путина», мы думаем о будущем. Те партии, которые опираются на политических лидеров прошлого века – «Яблоко», ЛДПР и т.д., – проигрывают в войне харизм с президентом. Не сможет тягаться с единороссами и СПС: связка Белых – Немцов – Чудакова явно позаимствована из ельцинского прошлого. Четкая идеология есть только у коммунистов и у нашей ДПР. Коммунисты выступают за пролетарскую солидарность и марксизм-ленинизм, тоскуют о Союзе. Мы боремся за европейский выбор России – за будущее.

 Рамзан Кадыров, президент Чечни, делегат съезда «Единой России»:
 – У нас в Чечне все 100% – за Путина, а теперь, после согласия Владимира Владимировича возглавить федеральный список, и за «Единую Россию» – 100%. По России же теперь за партию проголосует не менее 90% избирателей. Партия «Единая Россия» – самая сильная, и Путин возглавил ее как настоящий патриот. Я по-прежнему хочу, чтобы Владимир Путин остался на третий срок и вообще был пожизненным президентом. Почему у нас не может быть, как в Туркменистане или Казахстане? Надо, чтобы народ продолжил просить Путина остаться, и тогда он будет обязан подчиниться народу.

 

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