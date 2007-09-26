ПРИШЛО ВРЕМЯ «ПАТРИОТОВ РОССИИ»

БОЛЬШОЙ кинозал музея был заполнен делегатами партии из 80 регионов страны под завязку: припозднившимся журналистам пришлось сидеть на ступеньках.

- Мы идем на выборы потому, что не испытываем радости от состояния, в котором сегодня находятся страна и российский народ, - так открыл съезд лидер партии «Патриоты России» Геннадий Семигин. - Сегодня ни одна партия не предложила модель развития России как страны номер один в мире. Такую модель предлагаем мы, «Патриоты России». Для мирового лидерства у нашей страны есть все возможности.

Исходный тезис предвыборной программы: российский народ, Россия, с ее великим прошлым заслуживают лучшей жизни и будущего. В то время как, по данным честных социологических опросов, от 60% до 80% граждан недовольны своим материальным и социальным положением.

Ряд острейших проблем остается нерешенным. Это в первую очередь вопросы собст­венности - она должна быть возвращена народу. Что реально увеличит доходы граждан, снизит цены и нанесет мощный удар по коррупции уже завт­ра. Необходимо, в соответст­вии с Конституцией, передать народу всю полноту власти, что позволит людям влиять на принятие важнейших государственных решений и контролировать чиновников. Нужно, чтобы народ напрямую выбирал губернаторов, мэров, глав муниципальных образований, а также членов Совета Федерации. Депутаты Государственной Думы должны избираться по смешанной системе - партийным спискам и одномандатным округам.

В программе «Патриотов России» - реальное повышение качества медицинского обслуживания, бесплатное высшее образование для молодежи, увеличение пенсии до 15 тыс. рублей. В числе первоочередных задач - исправление колоссального перекоса в бюджетных отношениях регионов и центра. Ведь сегодня большая часть средств уходит в Москву, оставляя субъектам мизер. И разумеется, борьба с коррупцией, которая сегодня просто душит граждан, бизнес и страну в целом.

Еще до запуска национальных проектов партия «Патриоты России» предлагала не 4, а 10 национальных проектов с современными механизмами их реализации. Это создание тысяч новых предприятий; модернизация социальной инфраструктуры, прежде всего в медицине и образовании. Это строительство миллионов квадратных метров доступного жилья, подъем ЖКХ.

Обращаясь к съезду, Геннадий Семигин сказал:

- Сегодня можно констатировать: национальные проекты свелись к раздаче оборудования, компьютеров, машин «скорой помощи» и повышению зарплат отдельным бюджетникам. Но все это и так - обязанность государства!

Фундаментальная проблема сегодня - власть так и не определилась, куда она ведет Россию. Не сформулированы понятные обществу национальные задачи и приоритеты.

«Патриоты России» уверены, что это не тот курс, которого заслуживает российский народ.

Первая тройка партии «Патриоты России» получилась сильной: лидер партии Геннадий Семигин, экс-председатель Государственной Думы Геннадий Селезнев и известный общественный деятель, актер Сергей Маховиков.

Перед началом съезда состоялось возложение венков. А после его окончания - митинг-концерт. На съезде «Патриотов России» присутствовали извест­ные люди: Ирен Федорова, актеры Наталья Варлей и Владимир Долинский, композиторы Георгий Мовсесян и Евгений Дога, известная исполнительница русских народных песен Надежда Крыгина.

Отвечая на вопрос, сколько голосов получат «Патриоты России» на выборах, Геннадий Семигин сказал:

- По опросам общественного мнения, которым можно доверять, мы рассчитываем на 15% голосов. И станем одной из пяти фракций в Думе.

Что ж, ответное слово теперь - за избирателями.