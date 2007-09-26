СЕНСАЦИОННЫЙ СПИСОК «эсеров»
Впервые в первую тройку проходной партии попал
27-летний писатель
№ 39(73) от 26.09.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]
ПЕРВАЯ тройка «Справедливой России» стала во многом сенсацией. Если лидерство в списке Сергея Миронова и Светланы Горячевой было вполне ожидаемым, то третье место не смог заранее угадать никто. Его занял
«Люди не верят никаким партиям, думают, что коррупция тотальна. Партия «Справедливая Россия» создана как сила нового типа. Наша задача - сломать круговую поруку чиновников, победить заговор серых костюмов. Наш предвыборный список - это яркие, честные люди, вместе демонстрирующие синтез идей социальной справедливости, гражданских прав и патриотизма. Я - свежий человек, за которым тысячи молодых и немолодых беспартийных людей, идейных, думающих, желающих стране блага, но без больших денег и крепких связей. «Справедливая Россия» дает им ослепительный сигнал: не все потеряно, будет новый день, отчуждение между человеком и чиновником, обществом и государством, народом и политикой будет снято!» - заявил Сергей Шаргунов в интервью «Аргументам неделi».
Знаменосец Победы и мэры
ЕСТЬ в списке «Справедливой России» и
Первым номером томского списка является также сопредседатель «Российских пенсионеров» актриса Римма Маркова.В
Кроме
Министр культуры и актеры
МОСКОВСКИЙ список «Справедливой России» возглавил министр культуры РФ Александр Соколов, известный своей борьбой за
Президенты и губернаторы
СПИСКИи в Карелии и Коми возглавляют бывшие президенты республик Виктор Степанов и Юрий Спиридонов. Первыми номерами красноярского и ивановского списков стали бывшие губернаторы Валерий Зубов и Владимир Тихонов. Вологодский список СР возглавляет Геннадий Хрипель, бывший в
В партию пришли 13 новых депутатов
В ЦЕЛОМ из 32 нынешних депутатов фракции «Справедливая Россия - Родина» в список партии попали 22 депутата (из них 17 - на потенциально проходные места). В связи с формированием списков 14 сентября вступил во фракцию выходец из партии С. Бабурина популярный ярославский одномандатник Анатолий Грешневиков (он является депутатом Думы всех созывов). Кроме того, еще 12 депутатов вошли в партийный список, еще не успев написать заявления о приеме во фракцию. Это и Светлана Горячева, и перешедшие из «Яблока» московская одномандатница Галина Хованская; и питерский одномандатник Сергей Попов (возглавил липецкий список СР); и перешедшие из «Единой России» Марина Лебедева, волгоградский одномандатник Александр Агеев и ростовский Михаил Емельянов (в
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