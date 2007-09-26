СЕНСАЦИОННЫЙ СПИСОК «эсеров»

ПЕРВАЯ тройка «Справедливой России» стала во многом сенсацией. Если лидерство в списке Сергея Миронова и Светланы Горячевой было вполне ожидаемым, то третье место не смог заранее угадать никто. Его занял 27-летний писатель, глава молодежного движения «Ура!» Сергей Шаргунов.

«Люди не верят никаким партиям, думают, что коррупция тотальна. Партия «Справедливая Россия» создана как сила нового типа. Наша задача - сломать круговую поруку чиновников, победить заговор серых костюмов. Наш предвыборный список - это яркие, честные люди, вместе демонстрирующие синтез идей социальной справедливости, гражданских прав и патриотизма. Я - свежий человек, за которым тысячи молодых и немолодых беспартийных людей, идейных, думающих, желающих стране блага, но без больших денег и крепких связей. «Справедливая Россия» дает им ослепительный сигнал: не все потеряно, будет новый день, отчуждение между человеком и чиновником, обществом и государством, народом и политикой будет снято!» - заявил Сергей Шаргунов в интервью «Аргументам неделi».

Знаменосец Победы и мэры

ЕСТЬ в списке «Справедливой России» и отцы-основатели блока «Родина». В част­ности, знаменосец Победы, генерал Валентин Варенников возглавляет саратов­ский список «эсеров». Номером один воронежского списка стал недавний глава «Родины» Александр Бабаков. А во главе тульской и челябинско-златоусто-кыштымской групп стоят председатели Партии пенсионеров в 2006 г. Игорь Зотов и в 2004-2005 гг. Валерий Гартунг.

Первым номером томского списка является также сопредседатель «Россий­ских пенсионеров» актриса Римма Маркова.В 1960-90-е гг. она играла в таких фильмах как «Живые и мертвые», «Журавушка», «Егор Булычев и другие», «Вечный зов», «Родня», «Покровские ворота», «Гардемарины, вперед!» и других.

Кроме отцов-основателей партий в списках есть и архитекторы наиболее громких побед «Справедливой России» на региональных выборах. Так, самарский список «эсеров» возглавляет мэр Виктор Тархов, а ставропольский - мэр Дмитрий Кузьмин. Список «Справедливой России» во главе с последним набрал в марте 2007 г. 38%.

Министр культуры и актеры

МОСКОВСКИЙ список «Справедливой России» возглавил министр культуры РФ Александр Соколов, известный своей борьбой за духовно-нравственные ценности и против «чернухи» на ТВ. Есть в списке и целый ряд известных киноактеров. Кроме Риммы Марковой это еще и Александр Михайлов во главе читинского списка и Валерий Золотухин во главе пермского.

Президенты и губернаторы

СПИСКИи в Карелии и Коми возглавляют бывшие президенты республик Виктор Степанов и Юрий Спиридонов. Первыми номерами красноярского и ивановского списков стали бывшие губернаторы Валерий Зубов и Владимир Тихонов. Вологодский список СР возглавляет Геннадий Хрипель, бывший в 1990-2001 гг. спикером Вологодской облдумы, а в 2001-2007 гг. - сенатором от облдумы. Во главе же кабардино-балкарского списка стоит Хачим Кармоков, бывший в 1995-2000 гг. председателем Счетной палаты РФ.

В партию пришли 13 новых депутатов