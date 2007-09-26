Новые женские лица федерального правительства

Набиуллина

Новый руководитель Минэкономразвития Эльвира Набиуллина входит в тройку самых молодых министров правительства (наряду с Д. Медведевым и Т. Голиковой).

РОДИЛАСЬ 29 октября 1963 г. в Уфе. В 1986 г. с отличием окончила экономический факультет МГУ. Училась у Евгения Ясина, будущего министра экономики РФ. С 1991 г. – главный специалист по экономической реформе Научно-промышленного союза СССР, через год преобразованного в Российский союз промышленников и предпринимателей. В 1994 г. попала на работу в правительство, возглавив Управление госрегулирования, а в 1996 г. – Департамент экономической реформы Мин­экономики РФ. Через год стала заместителем минист­ра экономики Якова Уринсона. Последний отзывался о ее работе исключительно в восторженных тонах.



Однако после ухода правительства Кириенко в отставку Эльвира Сахипзадовна не попала в Кабинет Примакова, а стала зампредом Промторгбанка.



В декабре 1999 г. Эльвира Набиуллина получила должность вице-президента в другой, но на этот раз намного более значимой общественной организации – Центре стратегических разработок Германа Грефа. А с приходом Грефа в правительство на пост главы Минэкономразвития три года была его первым заместителем. В июне 2007 г. включена Дмитрием Медведевым в президиум Совета при Президенте РФ по нацпроектам и демографической политике.



Голикова

Татьяна Голикова – самый молодой министр. Она родилась 9 февраля 1966 г. в подмосковных в Мытищах. И уже в 21 год окончила Институт народного хозяйства им. Плеханова. Сразу же по окончании вуза и получении специальности «Экономика труда» она устроилась на работу по профессии – младшим научным сотрудником отдела заработной платы НИИ Госкомтруда СССР. А уже в 24 года получила статус экономиста 1-й категории сводного отдела госбюджета Минфина РСФСР.

БУКВАЛЬНО после нескольких лет работы она становится начальником этого отдела, а в августе 1995 г. к ее должностям добавляется и статус замначальника Бюджетного департамента Минфина РФ. В апреле 1998 г. она становится и его руководителем.

В июле 1999 г. новое назначение – замминистра финансов, курирующим вопросы бюджета, финансирования социальной сферы, науки и госорганов.

С ­июля 2003 г. – она уже член Комиссии Правительства РФ по адми­ни­стративной реформе («комиссии Козака»). После избрания Валентины Матвиенко губернатором Петербурга Татьяна Голикова рассматривалась на пост социального вице-премьера, но предпочтение было отдано Галине Кареловой. С мая 2004 г. Татьяна Голикова включена в состав правительственной Комиссии по повышению результативности бюджетных расходов.

В начале 2003 г. вторым браком выш­ла замуж за вице-премьера, ныне министра промышленности и энергетики РФ Виктора Христенко. С последним была коллегой по работе начиная с июля 1997 г., когда Виктор Борисович был переведен из Челябинска в Москву на должность замминистра финансов РФ. Г-н Христенко курировал Минфин и на посту вице-премьера в 1999–2004 годах.