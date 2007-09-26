ГУБЕРНАТОРЫ: КТО НА ВЫЛЕТ

15 глав регионов еще не прошли процедуру переназначения.

В ФЕВРАЛЕ-апреле 2008 г. истекают сроки магадан­ского губернатора Н. Дудова, читинского Р. Гениатулина, рязанского Г. Шпака и архангельского Н. Киселева; в сентябре – карачаево-черкесского М. Батдыева; в декабре – брянского Н. Денина; в январе-марте 2009 г. – хакасского А. Лебедя, марийского Л. Маркелова, удмуртского А. Волкова, кировского Н. Шаклеина и воронежского В. Кулакова; в декабре 2009 г. – астрахан­ского А. Жилкина, волгоградского Н. Максюты, курганского О. Богомолова и псковского М. Кузнецова.

Из них, скорее всего, будут переназначены Н. Дудов, Р. Гениатулин, Л. Маркелов, А. Волков, Н. Шаклеин, О. Богомолов, А. Жилкин, Н. Денин и М. Кузнецов. Представление президента в отношении двух последних ожидается в самое ближайшее время. Популярность г-д Денина и Кузнецова в своих областях, а также успехи «Единой России» в их регионах вполне удовлетворяют Кремль. Однако против их переназначения выступали полпреды президента Г. Полтавченко и И. Клебанов, из-за чего губернаторы до сих пор и не смогли продлить свои полномочия. Но, как только вопрос был вынесен на уровень главы Администрации президента С. Собянина (который сам был тюменским губернатором), он был решен положительно.

Шести губернаторам после окончания их сроков грозит отставка. Но еще раньше она может состоятся у тех, кто был не так давно назначен президентом, но не смог консолидировать региональную элиту и «справиться с руководством». Как сообщают кремлевские источники «Аргументов неделi», буквально в течение ближайшего месяца ожидается отставка иркутского губернатора А. Тишанина. А за ним, скорее всего, последует и уход с поста главы Карелии С. Катанандова, в ведении которого находится знаменитая Кондопога