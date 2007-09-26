Президентский рейтинг В. Зубкова

Не успел еще новый премьер-министр освоиться на новом месте, как «Левада-Центр» провел соцопрос о президентских рейтингах с участием г-на Зубкова.

В ПЕРВОМ туре президентских выборов, если бы они проводились сегодня, С. Иванов получил бы 18% от числа всех избирателей, Д. Медведев – 17%, а В. Зубков – 2%.

Если учесть только тех избирателей, кто точно придет на выборы, то за С. Иванова в первом туре отдадут 34% голосов, за Д. Медведева – 30% и за В. Зубкова – 4%. За Г. Зюганова отдадут свои голоса 15% избирателей, за В. Жириновского – 11%, за С. Глазьева – 4% и за Г. Явлинского – 3%.

Президентский рейтинг второго тура с участием всех потенциальных избирателей таков – за С. Иванова 30%, Д. Медведева – 22%.

Если учесть голоса только тех, кто точно придет на второй тур, то С. Иванов получил бы 59% и стал победителем, Д. Медведев – 41%.

Кстати, г-да Иванов и Медведев по-прежнему остаются в самом близком окружении В. Путина. Оба они после назначения нового премьера побывали у президента в Сочи и остались членами нового Кабинета.