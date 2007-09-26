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Мажорное настроение партии власти

№ 39(73) от 26.09.2007 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]

 Российский Центризбирком (ЦИК) приступил к заверению предвыборных партийных списков. Оно должно завершиться к 5 октября. «Единая Россия» утвердит федеральные списки на своем VIII съезде 1–2 октября.

 ПОКА центристы берут разгон, озвучивая свои политические позиции. Так, единороссы неустанно разъясняют, что такое «План Путина». По заявлению секретаря генсовета ЕР Вячеслава Володина, «План Путина» не является предвыборным лозунгом.

 – Когда мы говорим о «Плане Путина», нужно понимать, что он реализуется уже несколько лет, просто о нем не говорили как о единой стратегии, – разъяснял г‑н Володин на созванном по этому вопросу круглом столе.

 Руководство ЕР также уверенно опровергает предположение, что после смены на президентском посту Владимира Путина, этот программный документ утратит актуальность.

 – Мы бы хотели, чтобы «План Путина» стал планом всех россиян, – призывал руководитель ЦИК партии Андрей Воробьев.

 В последние два дня единороссы особенно активно говорят о преобразованиях в пенсионной сфере. Этому предшест­вовало подписание президентом закона об увеличении базовой части пенсий на 35%.

 Вячеслав Володин заявил о намерении ЕР (следуя программным установкам президента) в течение трех лет поднять среднюю пенсию на 65%.

 – Мы в «Единой России» ставим для себя планку повышения пенсии на 65%, или на 40% от уровня зарплаты. А с 2008 г. планируем повышение минимального размера оплаты труда до 4300 рублей.

 Вторя ему, руководитель Комитета по труду и соцполитике Андрей Исаев пояснил, что подписанный гарантом закон «увеличит базовую пенсию с 900 руб. до 1260 рублей». Этим решением заявлены «серьезные намерения государства обеспечить рост пенсий».

 – Мы надеемся, что обновленный состав правительства будет сотрудничать с партией в этом вопросе более активно, – добавил парламентарий.

 Главенствующую позицию социалки, в числе программных установок ЕР обозначил и Андрей Воробьев.

 – Для нас крайне важно решить огромное количество проблем, накопленных в социальной сфере. Все последние семь лет мы успешно двигаемся вперед. И этот вектор важно сохранить сейчас, после смены правительства.

 

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