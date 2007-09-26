Зубкова начинают бояться

В конце сентября в Администрации президента пройдет совещание ее руководителя С. Собянина с полпредами президента в федеральных округах. Возможно присутствие членов Совета безопасности и силовых структур.

СОВЕЩАНИЕ по­святят выборам в Госдуму и анализу действий несистемной оппозиции: «Другой России», Народно-демократического союза М. Касьянова, Гражданского фронта Г. Каспарова, левых молодежных групп АКМ и НБП.

Разумеется, Администрации не могла не коснуться смена правительства. Г-н Зубков – явный фаворит В. Путина и едва ли позволит излишнюю опеку со стороны Администрации. Некоторые ее сотрудники не исключают, что «новая метла» в правительстве заденет и их. Особенно опасаются те «кремлевцы», которые боролись со «Справедливой Россией»: «эсеры» единогласно поддержали В. Зубкова и теперь могут надеятся на ответную поддержку премьера. Правда, и в новом правительст­ве остаются два старых фаворита – первые вице-премьеры С. Иванов и Д. Медведев. Возможно, они заступятся за старых друзей в президентской Администрации.

Неуютно чувствуют себя и некоторые чиновники в московском правительстве. Многие боятся компромата от Росфинмониторинга, где ранее работал премьер Зубков. Основные причины страха – деньги, полученные при перепродаже дорогих московских квартир, переправленные за рубеж. Их след остался в компьютерах финансовой разведки.