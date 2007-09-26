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Интервью М.Е. Старшинова - секретаря оргбюро президиума партии «Справедливая Россия»

специально для газеты «Аргументы недели»

№ 38(72) от 19.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]

- Михаил Евгеньевич, для Вас стала неожиданностью отставка Правительства? Чего Вы ждете от нового правительства во главе с Зубковым?

- Неожиданностью не стала - необходимость этого шага назрела давно. Состав предыдущего правительства, как и его антинародная направленность вызывали массу недовольства среди населения. Лишь о немногих членах предыдущего кабинета министров можно сказать, что они справились со своей задачей и успешно реализовывали инициативы президента. Поэтому я уверен, что перестановки в правительстве пойдут лишь на пользу.
Что касается нового премьера Виктора Алексеевича Зубкова - я уверен, что он продолжит курс политики президента Путина. На предыдущей работе Зубков зарекомендовал себя как эффективный руководитель. Хочу выразить надежду, что его деятельность на новом посту будет способствовать продолжению тенденции экономического роста и социального развития России.

- Сегодня тема борьбы с коррупцией стала крайне актуальной. По сообщениям СМИ в ближайшее время Совбез рассмотрит 3 концепции противодействия коррупции: предложения премьера Зубкова, а также Николая Патрушева и Юрия Чайки. Но вообще насколько, по-вашему, целесообразно создавать новые органы по борьбе с коррупцией? Не правильнее ли в таком случае упразднить массу уже существующих комиссий и советов, занимающихся борьбой с коррупцией?


- Я часто выступаю по вопросам борьбы с коррупцией и настаиваю на необходимости повышения общественного внимания и усилия властей в решении этой проблемы. Поэтому актуализация этой темы в различных кругах общества, а также повышенное внимание к ней со стороны руководства страны не может меня не радовать. Однако замечу, что содержательная сторона вопроса по-прежнему остается недостаточно проработанной. Действительно, в последнее время различных советов, комиссий и групп стало великое множество, а эффекта от этого нет, количество здесь не переходит в качество. Но для того, чтобы принять решение об их упразднении, необходимо сначала затребовать отчет от существующих ответственных организаций по борьбе с коррупцией: какие задачи перед ними ставились, что выполнено, что нет.
Что касается трех концепций по борьбе с коррупцией, то ни одной из них я не видел и изучить не мог, поэтому не могу голословно судить об их эффективности. Будет документ - тогда и обсудим предметно.
А вообще, я уже много раз говорил и снова повторю: к борьбе с коррупцией нужно подходить комплексно, включая повышение зарплат бюджетников, неотвратимость наказания за превышение должностных полномочий, популяризацию государственной службы, совершенствование законов и правил, которые создают условия для процветания взяточничества.

- Кстати об автомобилях - Вы случайно не предлагаете пересадить чиновников на российские машины с целью поддержки отечественного автопрома?


- Нет, не предлагаю - на мой взгляд, отечественному автопрому никакая поддержка уже не поможет. Это показали последние 20 лет: не умеем мы делать нормальные гражданские автомобили. И все разговоры об обратном - пиар чистой воды или проявление лоббизма. Раньше считалось, что российский автопром находится в низком ценовом сегменте, но наше «чудо техники» стоит 10-12 тысяч долларов - за эту же сумму можно купить новый корейский или китайский автомобиль, подержанный европейский, и только выиграть в качестве. Пора уже признать этот факт, что мы неконкурентоспособны в этой отрасли смириться и развивать другие направления, в которых Россия лидирует: например, производство военной техники, наукоемкие технологии и т.д.

- На днях ВЦИОМ представил общественности результаты опроса населения о реализации программ доступного жилья. Основные причины неуспеха в осуществлении госпрограмм люди связывают, прежде всего, с безответственностью региональной власти и финансовыми трудностями. Также называют бюрократические проволочки (8%) и коррупцию в сфере жилищного строительства (6%); недостаток средств у государства и низкую зарплату россиян (по 5%). А какие, по-вашему, причины тормозят осуществление этих программ?


- Все, что назвали россияне, правильно - я со всем согласен. Действительно, во многих случаях региональная власть проявляет безразличие к осуществлению социальных программ, в частности - доступное жилье. Из-за этого в регионах реализация программы буксует, а процент ее выполнения по-прежнему смешной. Сегодня, чтобы получить ипотеку нужно собрать столько различных справок и документов, что тому человеку, кто это сможет сделать самостоятельно, нужно медаль давать! Действительно, повальная бюрократизация этого процесса, делает реализацию программы доступное жилье и получение ипотеки практически невозможной. Кстати, здесь же и дополнительные механизмы коррупции в органах, выдающих все эти документы. Я не говорю уже о реальной величине выплат по ипотеке, которая часто гораздо больше заявленной. Местные же власти вспоминают о программе накануне выборов: сделают показательный сюжет, помогут одной-двум семьям, и снова все забыто на четыре года.

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