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БЕРЕЗОВСКИЙ ПРОТИВ «ОРАНЖЕВЫХ»

Первый тайм – 1:0 не в пользу олигарха

№ 38(72) от 19.09.2007 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ ]

БЕРЕЗОВСКИЙ ПРОТИВ «ОРАНЖЕВЫХ»
Михаил Бродский

 Три года спустя после «оранжевой» революции Борис Березовский вновь призвал украинских политиков к ответу. Миллиардер требует вернуть часть денег, которые он выделил «на развитие демократии в Украине в 2004 году». Олигарх считает: средства использованы не по назначению.

 Первый скандал вокруг его денег прогремел на Украине в 2005-м. Тогда экс-президент Леонид Кравчук заявил: у него есть доказательства того, что связанные с олигархом фирмы перевели более 15 млн. долл. для финансирования президентских амбиций Ющенко на выборах 2004 года. Сегодня суммарная планка претензий олигарха поднялась до 45 миллионов. А Высший суд Англии и Уэльса направил в Минюст Украины запрос – там сказано о сумме примерно в 22 млн. долларов.

 В ПРЯМОЙ связи с этим делом упоминаются имена двух депутатов блока «Наша Украина – Народная самооборона»: Алек­­сандра Третьякова и Давида Жвания. Если докажут, что Ющен­ко стал президентом на деньги российского олигарха, по закону ему грозит импичмент: в избирательных кампаниях запрещено участие ино­странного капитала.

Справка «АН»

Кто есть кто

 Павел Лазаренко – экс-премь­ер-министр Украины, осужден в США на 9 лет тюрьмы с выплатой штрафа в 10 млн. долларов. Обвинялся в вымогательстве, мошенничестве, перевозке украденных авуаров и отмывании в 1994–99 гг. 280 млн. долларов.

 Николай Мельниченко – бывший старший офицер безопасности главного управления Госслужбы охраны Украины. Тайно записывал переговоры президента Кучмы с его окружением. Не исключено – продал часть архива Березовскому. Получил политическое убежище в США. Надеется стать депутатом Верховной Рады Украины.

 Роман Безсмертный – председатель фракции «Наша Украина», народный депутат Верховной Рады 5-го созыва. Пять лет был представителем президента Кучмы в Верховной Раде. В 2001 г. перешел к Ющенко.

 Александр Третьяков – народный депутат Верховной Рады от блока Ющенко «Наша Украина». В 2005-м – первый помощник президента Украины.

 Давид Жвания – народный депутат Верховной Рады Украины.

 Мыслями о ситуации, сложившейся вокруг денег олигарха, поделился непосредственный участник событий, депутат Киевского совета и экс-депутат Верховной Рады Украины Михаил Бродский.

Справка «АН»

Михаил Бродский

 БЫЛ народным депутатом Верховной Рады, членом Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности и борьбы с оргпреступностью и коррупцией. Возглавлял Комитет по вопросам промполитики и предпринимательства. Сегодня – депутат Киевского совета.

 «Дрейфовал» от ультранационалистического Народного Руха Украины до члена Политсовета Блока Юлии Тимошенко. На выборы-2007 идет вторым номером списка «Партии вольных демократов». Предпочитает писать статьи и отвечать на вопросы в украинском телеэфире на русском языке.

Бродский о наболевшем и о себе

 МЕНЯ уникально избрали в Верховную Раду по мажоритарному округу в центре Кие­ва. Я, главный оппозиционер президента Кучмы, в тот момент был в тюрьме. Мне закрыли доступ к СМИ. Только через 2 года, когда в связи с делом Гонгадзе мы узнали про пленки, записанные Мельниченко, мне позвонил он сам – поздравить с днем рождения. Коля уже в Америке был. «А чего ты меня поздравляешь? Мы же не знакомы?» А он говорит: «Я слушал пленки, они после Гонгадзе хотели уничтожить тебя! И тебя иначе как «подонок», «сука» ни Кравченко, ни Кучма не называли».

 Но прошел год. Министра внутренних дел Кравченко сняли. Он пригласил меня на встречу: «Я хочу покаяться и извиниться». Я его простил. И выпил стоя.

 Я никогда не бежал от оппозиции. Когда Паша Лазаренко пришел в парламент, я думал – это единственная оппозиционная сила, и присоединился к ней. Там были Юля Тимошенко, Саша Турчинов. Вскоре фракция распалась.

 Я ушел от Чорновила, когда он начал сотрудничать с Кучмой. Я помог Ющенко стать президентом и ушел, увидев деньги Березовского и этих «любых друзив». А мог стать министром! Я ушел в апреле от Тимошенко, будучи заместителем начальника ее штаба и выполнив огромную работу по кампании-2006.

О «великом комбинаторе»

 ДВА года назад появилась информация: «Бродский в Израиле встречался с Березов­ским». Я это публично, в телеэфире, подтвердил. Мне было интересно «расследовать» его участие в украинской политике. Главный вывод – Березовский умеет играть с компроматом. Например, есть кассета, где киллер заявляет: его нанял Жвания для убийства Тимошенко. Березовский пообещал «реализовать» кассету до выборов-2006.

 Тогда же он объяснил мне, как финансировал избирательную кампанию Ющенко, как лично разговаривал с ним по телефону. Виктор Андреевич в ответ на материальную помощь гарантировал: Березовскому дадут возможность прилететь в Киев. И он получит допуск ко всему – в первую очередь к приватизации.

 Березовский заявил, что по­тратил около 45 млн. долл. – как бы на демократию. Он сам передал мне копии платежек, на основании которых деньги попадали к «оранжевым» революционерам. Я отнес их экс-президенту Леониду Кравчуку. Тот предварительно переговорил с Березов­ским, Борис Абрамович все подтвердил. И Кравчук сделал тогда заявление о 15 млн. долл. Бе­резовского для избирате­ль­ной кампании Виктора Ющенко.

 Обналичивал эти деньги помощник Третьякова Владислав Миленький. А Третьяков был кассиром Ющенко на втором этапе борьбы за президентство и Раду.

 Вторая доля из этих 45 млн. (миллионов 20) – уже следующий этап. Когда Безсмертного сняли с должности начальника штаба «померанчевых», финансирование пошло через Юлию Тимошенко. Она, по словам Березовского, обещала приватизацию «Укртелекома» – самого мощного оператора связи в Украине, а также «Одесского припортового завода» – одного из крупнейших предприятий химотрасли, и вообще, участие в «большом» бизнесе страны.

 Но Березовский на Украине не получил ничего. И считает, что его «кинули».

 На второй моей встрече с ним присутствовал его соратник, Бадри Патаркацишвили. После обсуждения ряда вопросов я не выдержал и объявил: «Переговоры закончены, я Родиной не торгую!»

Нелигитимный Ющенко

 ЕСЛИ доказать участие ино­странных денег в избирательной кампании, то это значит: Ющенко – президент нелегитимный. Чтобы это доказать, изве­ст­но все – банк, номера счетов, копии платежных поручений. Но следствию воспрепятствовал Ющенко. Когда в 2005 г. Генпрокурор Святослав Пискун хотел довести дело до логического конца, его сняли указом президента.

 Если я вновь попаду в Верховную Раду, то поставлю вопрос об импичменте Ющенко.

 Деньги Березовского – решающие для «оранжевой» революции. Я же был там, внутри штаба. Летом произошел провал, Ющенко разочаровался в Третьякове, Жвания и Без­смертном. К тому времени штаб «померанчевых» два месяца не финансировался. И тут, состыковавшись с Тимошенко, Березовский выдает вторую, «судьбоносную» порцию денег.

 Беря деньги у олигарха, готовьтесь к тому, что он начнет вас «трахать».

 Кстати. Раз английский суд принял дело к производству – значит, у Березовского есть доказательства!

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