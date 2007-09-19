//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Либералы не проходят в Думу?

Второе место на выборах может занять «Справедливая Россия»

№ 38(72) от 19.09.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

 В распоряжение «Аргументов неделi» попали свежие результаты закрытых опросов Центра социального прогнозирования (ЦСП, руководитель – известный социолог Ф. Шереги). ЦСП был основан еще в октябре 1988 г. и стал первой в России независимой исследовательской компанией: заказчиками его исследований за эти годы были Центральный банк, правительство РФ, а также ряд западных аналитических центров. Все это заставляет очень серьезно относиться к результатам опросов ЦСП.

Одни проблемы волнуют россиян всерьез, другие – не очень

 ВНАЧАЛЕ социологи задали россиянам вопросы о том, какие проблемы их волнуют. При этом россиян спросили не только о том, что их тревожит в принципе, но и какие проблемы они считают пятью наиболее важными.

 В результате выяснилось, что отнюдь не все проблемы, волнующие россиян, являются для них важными. Например, рост тарифов на услуги ЖКХ волнует 64,2% россиян, считают его для себя важным – 43,8%. А вот ухудшение экологической обстановки (загрязнение воды, воздуха, почвы) в принципе волнует 42,5% россиян, но воспринимают это как серьезную проблему только 15,2%. Наплыв в Россию мигрантов из числа некоренных жителей волнует 25,2% россиян, однако считают это важной проблемой лишь 10,6%. Высокие налоги для предпринимателей считают проблемой 10,1% россиян, важной проблемой – вообще 2,6% (последнее место среди всех трех десятков проблем, указанных в анкете).

 В десятку наиболее важных проблем россияне включили высокие цены на продукты питания (29,2%), невозможность содержать семью на зарплату (28,9%), нехватку врачей, оборудования, лекарств в больницах и клиниках (27,9%), высокие цены на лекарства (25,1%), высокие цены на платные медицинские услуги (22,2%), нехватку денег на продукты питания и одежду (21,7%), распространение наркомании (20,1%), невозможность решить жилищные проблемы (18,5%), а также взяточничество и волокиту чиновников (18,1%).

  Все остальные проблемы, на которых обычно акцентируют внимание избирателей партии экологического, националистического или либерально-буржуазного толка, россиян всерьез не волнуют. Среди основных проблем граждане указали лишь проблемы явно социального толка, связанные с низким уровнем жизни. А также социальные беды, непосредственно вытекающие из такой «безнадеги» (наркомания и т.д.).

Кто из партий «оседлает» социальную повестку?

 КАК видим, сейчас народ волнуют лишь темы, поднимаемые в своих программах и предвыборных выступлениях левыми (социалистическими и коммунистическими) партиями. То есть политическими силами, выступающими за усиление социальных гарантий и соцзащиты. Неудивительно, что из 15 зарегистрированных в России партий 9 относят себя к левому и левоцентристскому спектру и еще одна явно относится к нему по своей риторике (ЛДПР).

 Но кто из них сможет оседлать левые настроения избирателей, кто сейчас пользуется наибольшей популярностью? По данным августовского опроса ЦСП, это «Справедливая Россия» и КПРФ. Даже ЛДПР не гарантировано прохождение в будущую Думу. Вернее, по данным опросов февраля–августа партия Жириновского вообще не проходит в Думу, хотя и находится близко к 7%-му барьеру (см. таблицу).

Рейтинги партий, по данным Центра социального прогнозирования

Партии
17–22 февраля 2007 года,
1750 опрошенных 		16–25 августа 2007 года,
4000 опрошенных

% от всех опрошенных

% от
собирающихся
голосовать
% от всех опрошенных % от
собирающихся
голосовать
«Единая Россия»
(Б. Грызлов)
 26,9 40,0
27,5 34,4
«Справедливая Россия»
(С. Миронов)		 5,9 8,7
11,7
15,9
КПРФ (Г. Зюганов) 9,1 13,7 8,5 11,3
ЛДПР
(В. Жириновский)		 3,9 5,6 6,2 6,6
СПС (Н. Белых) 1,4 2 1,3 1,1
другие партии 6,2 9,0
6,2 7,3

Рейтинг партий определяет доверие к их лидерам

 ВО МНОГОМ такое соотношение сил между партиями определяется популярностью их лидеров. Если взять основных российских политиков левого и патриотического спектра, то среди них только С. Миронову доверяют больше людей (27,4%), чем не доверяют (15,7%). С. Глазьеву, наоборот, чаще не доверяют (15%), чем доверяют (13,5%); к В. Жириновскому россияне вдвое чаще испытывают недоверие, чем положительные чувства (21% доверяющих против 46,2% недоверяющих); к Г. Зюганову – почти втрое (17,9 против 42,8%).

Кого россияне хотят видеть в новой Думе?

 ИНТЕРЕСНЫЕ результаты социологи получили, когда задали вопросы о том, какие партии россияне непременно хотели бы видеть в будущем составе Госдумы, а какие – ни в коем случае не хотели бы. Немало людей (42,5%) хотели бы видеть КПРФ, но много (22,3%) и тех, кто ни в коем случае не хочет видеть там коммунистов. 36,8% россиян хотели бы увидеть в Думе ЛДПР, а 30% ее на дух не переносят.

 А вот «Справедливую Россию» непременно хотят видеть в Думе 56,7%, тогда как противников у нее совсем мало – 5,7%. Если у большинства партий сторонников и противников почти поровну, то у «Справедливой России» на 1 противника приходится 10 сторонников!

 Больше дружественно настроенных россиян только у «Единой России»69,3%, но зато у нее и противников больше, чем у «Справедливой», – 6,9%. У «Справедливой России» популярность растет: в феврале ее хотели видеть в Думе 53,8%, а сейчас – на 3% больше.

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Украинский политолог раскрыл единственную возможность завершить войну в Донбассе

Украинский политолог раскрыл единственную возможность завершить войну в Донбассе

Украинский политический эксперт Михаил Погребинский рассказал, какие действия необходимо предпринять Киеву, чтобы завершить войну в Донбассе. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре со СМИ.

//В мире

Аксенов призвал Зеленского выходить из "экранного образа" и пригласил в Крым

Аксенов призвал Зеленского выходить из "экранного образа" и пригласил в Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому уже выйти из образа экранного героя Василия Голобородько из сериала "Слуга народа". И пригласил приехать в Крым.

//В мире

Украина опасается угрозы «вторжения» России

Украина опасается угрозы «вторжения» России

Официальный представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий сделал странное заявление о том, что якобы Россия готовит «вторжение» на территорию Украины.

//новости партнеров

//В мире

Предсказаны опасные для России последствия вероятной покупки США Гренландии

Предсказаны опасные для России последствия вероятной покупки США Гренландии

Возможное приобретение Соединенными Штатами Гренландии у Дании будет иметь опасные последствия для Российской Федерации. Такой прогноз опубликовали некоторое время назад в отечественной блогосфере.

//В мире

Киевский депутат-националист придумал способ «запугать» Россию

Киевский депутат-националист придумал способ «запугать» Россию

Юрий Сиротюк, депутат Киевского горсовета, представляющий националистические силы, придумал способ «запугать» Российскую Федерацию. Политик процитирован в заметке, опубликованной на страницах интернет-СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Экс-депутат Рады обнародовал документы о катастрофическом состоянии армии Украины

Экс-депутат Рады обнародовал документы о катастрофическом состоянии армии Украины

Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады, обнародовал документы Минобороны Украины, свидетельствующие о катастрофическом состоянии армии страны. Об этом рассказывается в публикации, появившейся в СМИ.

//В мире

Жирные коты не собираются покидать городскую Думу

Жирные коты не собираются покидать городскую Думу

Самые известные коты Риги – Кузя и Мурис в Рижской думе. Экс-мэр Риги Нил Ушаков в конце 2011 года взял их из приюта и поселил в Рижской думе. Так два пушистика стали «официальными» котами Риги.

//В мире

В Латвии журналистка раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за русский язык

В Латвии журналистка раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за русский язык

В Латвии журналистка Элита Вейдемане раскритиковала Лайму Вайкуле за то, что на концерте в Каугури она говорила и пела на русском языке. По ее мнению, артистка "опустилась до уровня национальных аборигенов".

//Здоровье

Пять признаков наступающего инсульта головного мозга перечислили специалисты

Пять признаков наступающего инсульта головного мозга перечислили специалисты

Обозначены пять сигналов организма, говорящих о наступлении инсульта головного мозга. Соответствующей информацией, опубликованной в блогосфере, поделились специалисты в области здравоохранения.

//Новости партнеров

//Общество

В Подмосковье произошло нападение на главу ЦИК Эллу Памфилову

В Подмосковье произошло нападение на главу ЦИК Эллу Памфилову

В Подмосковье в ночь на пятницу, 6 сентября, неизвестный мужчина проник в дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой и напал на нее. Злоумышленник ударил главу ЦИК электрошокером и скрылся.

//Шоу-бизнес

Основным владельцем «КВН» стал Александр Масляков-младший

Основным владельцем «КВН» стал Александр Масляков-младший

Основным владельцем телевизионного творческого объединения "АМИК", которому принадлежит "КВН", стал Александр Масляков-младший. Ранее "АМИК" принадлежало родителям 39-летнего Александра Александровича.

//Новости СМИ2

//Политика

В Петербурге провели профессиональный инструктаж по фальсификации выборов

В Петербурге провели профессиональный инструктаж по фальсификации выборов

За несколько дней до выборов, членов избирательных комиссий проинструктировали, как можно сделать «незаметный вброс». Видеозапись такого инструктажа произведена на одном из участков города Санкт-Петербург.

//Общество

В Крыму задержан капитан затонувшего накануне катера

В Крыму задержан капитан затонувшего накануне катера

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту затопления прогулочного катера под Судаком, судовладелец задержан, сообщили в пресс-службе главного СУ СК по Крыму и Севастополю.

//Шоу-бизнес

Муж телеведущей Ирены Понарошку эмоционально сообщил о предстоящем разводе

Муж телеведущей Ирены Понарошку эмоционально сообщил о предстоящем разводе

Муж телеведущей Ирены Понарошку эмоционально сообщил об их предстоящем разводе. О расставании диджей Александр, известный как DJ List, написал несколько постов.

//Общество

Соловьев рассказал о будущем Кокорина и Мамаева, освобожденных по УДО

Соловьев рассказал о будущем Кокорина и Мамаева, освобожденных по УДО

Телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале поделился мнением о том, что произойдет с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым после условно-досрочного освобождения.

//Спорт

Хабиб Нурмагомедов взвесился перед поединком с Дастином Порье. Пришлось раздеться

Хабиб Нурмагомедов взвесился перед поединком с Дастином Порье. Пришлось раздеться

Российский боец, чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов прошел положенную процедуру взвешивания перед поединком с американцем Дастином Порье. Он уложился в предельные 70,3 кг.

//Общество

74-летняя женщина родила двойню. Супруги ждали рождения детей 57 лет

74-летняя женщина родила двойню. Супруги ждали рождения детей 57 лет

В Индии 74-летняя женщина впервые стала матерью. Она родила двойняшек. Отцу девочек - 80 лет. Жительница штата Андхра-Прадеш забеременела с помощью ЭКО. Новорожденные появились на свет с помощью кесарева сечения.

//Новости партнеров

//В мире

Возможный сценарий начала ядерной войны России и США огласил экс-замглавы Пентагона

Возможный сценарий начала ядерной войны России и США огласил экс-замглавы Пентагона

Роберт Уорк, бывший заместитель министра обороны Соединенных Штатов, озвучил вероятный сценарий начала ядерной войны с Российской Федерацией. Соответствующее заявление Уорк сделал в разговоре с журналистами.

//Шоу-бизнес

Галкин и Пугачева устроили романтик при свечах на берегу залива

Галкин и Пугачева устроили романтик при свечах на берегу залива

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее супруг, шоумен Максим Галкин устроили романтический ужин на берегу Рижского залива. Фото появились на фанатской страничке в Instagram.

//Общество

СМИ: Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе над Липецком во время тренировки

СМИ: Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе над Липецком во время тренировки

Несколько СМИ со ссылками на свои источники сообщили сегодня об авиапроисшествии с военными самолетами. Два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе над Липецком .

//В мире

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет

Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Африканскому политику было 95 лет. Родственники Мугабе подтвердили сообщения СМИ о его кончине и уточнили, что он умер после болезни.

//Туризм

Названы самые популярные города мира

Названы самые популярные города мира

Эксперты Mastercard Global Destination Cities Index назвали самые популярные города у иностранных туристов со всего мира, а также рассказали, где люди оставляют больше всего денег.

//Экономика

Евросоюз разгромил сельское хозяйство Украины

Евросоюз разгромил сельское хозяйство Украины

Евросоюз разгромил сельское хозяйство Украины. Украинским производителям, прежде чем отправить новый урожай в Европу, предстоит предоставить документы, доказывающие соответствие продукции нормам ЕС.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Федор Конюхов не поехал в Хабаровск поддерживать Вику Цыганову
2

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России
3

«Пророчество Ванги» о скором уничтожении Соединенных Штатов опубликовали в сети
4

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет
5

На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры