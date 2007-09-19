Либералы не проходят в Думу?
Второе место на выборах может занять «Справедливая Россия»
№ 38(72) от 19.09.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]
В распоряжение «Аргументов неделi» попали свежие результаты закрытых опросов Центра социального прогнозирования (ЦСП, руководитель – известный социолог Ф. Шереги). ЦСП был основан еще в октябре 1988 г. и стал первой в России независимой исследовательской компанией: заказчиками его исследований за эти годы были Центральный банк, правительство РФ, а также ряд западных аналитических центров. Все это заставляет очень серьезно относиться к результатам опросов ЦСП.
Одни проблемы волнуют россиян всерьез, другие – не очень
ВНАЧАЛЕ социологи задали россиянам вопросы о том, какие проблемы их волнуют. При этом россиян спросили не только о том, что их тревожит в принципе, но и какие проблемы они считают пятью наиболее важными.
В результате выяснилось, что отнюдь не все проблемы, волнующие россиян, являются для них важными. Например, рост тарифов на услуги ЖКХ волнует 64,2% россиян, считают его для себя важным – 43,8%. А вот ухудшение экологической обстановки (загрязнение воды, воздуха, почвы) в принципе волнует 42,5% россиян, но воспринимают это как серьезную проблему только 15,2%. Наплыв в Россию мигрантов из числа некоренных жителей волнует 25,2% россиян, однако считают это важной проблемой лишь 10,6%. Высокие налоги для предпринимателей считают проблемой 10,1% россиян, важной проблемой – вообще 2,6% (последнее место среди всех трех десятков проблем, указанных в анкете).
В десятку наиболее важных проблем россияне включили высокие цены на продукты питания (29,2%), невозможность содержать семью на зарплату (28,9%), нехватку врачей, оборудования, лекарств в больницах и клиниках (27,9%), высокие цены на лекарства (25,1%), высокие цены на платные медицинские услуги (22,2%), нехватку денег на продукты питания и одежду (21,7%), распространение наркомании (20,1%), невозможность решить жилищные проблемы (18,5%), а также взяточничество и волокиту чиновников (18,1%).
Все остальные проблемы, на которых обычно акцентируют внимание избирателей партии экологического, националистического или либерально-буржуазного толка, россиян всерьез не волнуют. Среди основных проблем граждане указали лишь проблемы явно социального толка, связанные с низким уровнем жизни. А также социальные беды, непосредственно вытекающие из такой «безнадеги» (наркомания и т.д.).
Кто из партий «оседлает» социальную повестку?
КАК видим, сейчас народ волнуют лишь темы, поднимаемые в своих программах и предвыборных выступлениях левыми (социалистическими и коммунистическими) партиями. То есть политическими силами, выступающими за усиление социальных гарантий и соцзащиты. Неудивительно, что из 15 зарегистрированных в России партий 9 относят себя к левому и левоцентристскому спектру и еще одна явно относится к нему по своей риторике (ЛДПР).
Но кто из них сможет оседлать левые настроения избирателей, кто сейчас пользуется наибольшей популярностью? По данным августовского опроса ЦСП, это «Справедливая Россия» и КПРФ. Даже ЛДПР не гарантировано прохождение в будущую Думу. Вернее, по данным опросов февраля–августа партия Жириновского вообще не проходит в Думу, хотя и находится близко к 7%-му барьеру (см. таблицу).
Рейтинги партий, по данным Центра социального прогнозирования
|Партии
|17–22 февраля 2007 года,
1750 опрошенных
| 16–25 августа 2007 года,
4000 опрошенных
% от всех опрошенных
|% от
собирающихся
голосовать
|% от всех опрошенных
| % от
собирающихся
голосовать
|«Единая Россия»
(Б. Грызлов)
|26,9
| 40,0
|27,5
|34,4
|«Справедливая Россия»
(С. Миронов)
|5,9
| 8,7
| 11,7
|15,9
|КПРФ (Г. Зюганов)
|9,1
|13,7
|8,5
|11,3
|ЛДПР
(В. Жириновский)
|3,9
|5,6
|6,2
|6,6
|СПС (Н. Белых)
|1,4
|2
|1,3
|1,1
|другие партии
|6,2
| 9,0
|6,2
|7,3
Рейтинг партий определяет доверие к их лидерам
ВО МНОГОМ такое соотношение сил между партиями определяется популярностью их лидеров. Если взять основных российских политиков левого и патриотического спектра, то среди них только С. Миронову доверяют больше людей (27,4%), чем не доверяют (15,7%). С. Глазьеву, наоборот, чаще не доверяют (15%), чем доверяют (13,5%); к В. Жириновскому россияне вдвое чаще испытывают недоверие, чем положительные чувства (21% доверяющих против 46,2% недоверяющих); к Г. Зюганову – почти втрое (17,9 против 42,8%).
Кого россияне хотят видеть в новой Думе?
ИНТЕРЕСНЫЕ результаты социологи получили, когда задали вопросы о том, какие партии россияне непременно хотели бы видеть в будущем составе Госдумы, а какие – ни в коем случае не хотели бы. Немало людей (42,5%) хотели бы видеть КПРФ, но много (22,3%) и тех, кто ни в коем случае не хочет видеть там коммунистов. 36,8% россиян хотели бы увидеть в Думе ЛДПР, а 30% ее на дух не переносят.
А вот «Справедливую Россию» непременно хотят видеть в Думе 56,7%, тогда как противников у нее совсем мало – 5,7%. Если у большинства партий сторонников и противников почти поровну, то у «Справедливой России» на 1 противника приходится 10 сторонников!
Больше дружественно настроенных россиян только у «Единой России» – 69,3%, но зато у нее и противников больше, чем у «Справедливой», – 6,9%. У «Справедливой России» популярность растет: в феврале ее хотели видеть в Думе 53,8%, а сейчас – на 3% больше.
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