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КТО ПОВЕДЕТ КОММУНИСТОВ НА ВЫБОРЫ?

Режиссер «Собачьего сердца» и «Мастера и Маргариты» Владимир Бортко станет депутатом от КПРФ по петербургскому списку

№ 38(72) от 19.09.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

КТО ПОВЕДЕТ КОММУНИСТОВ НА ВЫБОРЫ?
Режиссер «Собачьего сердца» Владимир Бортко, Фото Г. УСОЕВА

 22 сентября пройдет съезд КПРФ, на котором партия утвердит свой список кандидатов на выборах в Госдуму. «Аргументам неделi» первым, еще до официального утверждения на съезде, удалось узнать состав партийного списка: фамилии тех, кто войдет в общефедеральную тройку, а также тех, кто возглавит региональные группы.

 ПО ДАННЫМ большинства социологических опросов, КПРФ прочно удерживает второе место по популярности среди россиян. И даже те социологи, которые отводят второе место «Справедливой России», неизменно включают КПРФ в тройку лидеров. По данным ВЦИОМ и «Левада-центра», КПРФ может рассчитывать на завоевание в будущей Думе от 81 до 95 мандатов. Сами коммунисты, как заявил «Аргументам неделi» секретарь ЦК КПРФ по информационно-аналитической работе Олег Куликов, планируют получить на выборах-2007 целых 100 мандатов. Фамилии многих из них читатель и узнает из этой статьи.

 Первую тройку КПРФ составят председатель партии Г. Зюганов, нобелев­ский лауреат академик РАН Ж. Алферов и космонавтка С. Савицкая. На этих выборах законодательство изменено, и если раньше в общефедеральной части партсписка могло быть до 18 кандидатов, то теперь только три. Поэтому многие общероссийские лидеры КПРФ пойдут во главе региональных групп.

 Например, в качестве претендентов на включение в первую тройку рассматривались профессор МГУ И. Мельников (он возглавит региональную группу по Москве), кандидат в президенты-2004 от КПРФ и член правления Аграрной партии Н. Харитонов (возглавит барабин­скую группу в Новосибирской обл., где он в 2003 г. получил 56,4% в одномандатном округе), В. Илюхин (пензенскую группу, где он в 2002 г. получал на губернаторских выборах 41%) и В. Кашин (подмосковную группу).

 По результатам региональных конференций известно, что некогда второй человек в КПРФ В. Купцов возглавит кировский региональный список КПРФ, координатор фракции КПРФ в Госдуме С. Решульский – дагестанский (где он родился и долгое время руководил рескомом). Второе место в дагестанском списке займет депутат Госдумы и нынешний глава рескома КПРФ М. Махмудов.

 Тверской список возглавит член Центр­избиркома РФ с совещательным голосом от КПРФ В. Соловьев – глава юридической службы партии и известный борец с фальсификациями на выборах. Номером один пермского списка будет секретарь ЦК КПРФ по информационно-аналитической работе, депутат Госдумы О. Ку­ликов. Главный редактор «Правды» В. Шурчанов возглавит список по Чувашии, где он является и первым секретарем рескома. Главный «борец с неотроцкизмом», председатель контрольно-ревизионной комиссии КПРФ В. Никитин станет №1 псковско-калининградской группы.

 Неоднократно побеждавшая в 1990-е годы по Тамбовскому одномандатному округу в Госдуму Т. Плетнева возглавит тамбовский список, а бывший председатель Комитета Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи А. Апарина – волгоградский. Именно Апарина выдвинула в свое время молодого коммуниста Р. Гребенникова, который в 25 лет стал спикером Волгоградской облдумы, а 20 мая 2007 г. в возрасте 31 года победил на выборах мэра Волгограда.

Ученые, режиссеры и космонавты

 ОБЪЕДИНЕННЫЙ мурманско-карельский список возглавит всемирно известный математик, профессор мехмата МГУ и член-корреспондент РАН Б. Кашин. А на втором (заведомо проходном) месте в петербургском списке КПРФ идет знаменитый режиссер В. Бортко, снявший фильмы «Блондинка за углом», «Собачье сердце», «Афганский излом», «Бандитский Петербург», «Идиот», «Мастер и Маргарита» и т. д. Вступление Бортко в КПРФ в начале 2007 г. стало своего рода сенсацией. Казалось бы, как режиссер, снявший «Собачье серд­це», высмеивающее коммунистических радикалов 1920-х годов, мог стать коммунистом сейчас? Бортко все объяснил: нынешними швондерами и шариковыми он считает как раз либерал-реформаторов, по-прежнему задающих тон экономической политике правительства и Кремля.

 В списках КПРФ будут режиссер и бывший министр культуры СССР Н. Губенко и космонавт В. Севастьянов. А третье (заведомо проходное) место в москов­ском списке займет единственный слепой депутат Госдумы О. Смолин, возглавляющий Всероссийское общество слепых.

 Впервые в истории КПРФ региональные списки возглавят и представители молодежи – три секретаря Союза коммунистической молодежи: Д. Новиков (амурско-читинская группа), Ю. Афонин и К. Тайсаев.

Бывшие губернаторы и кандидаты в главы регионов

 ТУЛЬСКИЙ список КПРФ возглавит бывший губернатор В. Стародубцев, один из четырех краснодарских списков – бывший губернатор, а ныне депутат Госдумы Н. Кондратенко.

 Первым номером иркутского списка будет С. Левченко, который во втором туре губернаторских выборов 2001 г. набрал 45,5%, лишь на 2% отстав от губернатора Б. Говорина. Саратовский список возглавит один из претендентов на то, чтобы стать «преемником Зюганова» на посту председателя КПРФ В. Рашкин, самарский – депутат Госдумы В. Романов. А лидер омского списка КПРФ – А. Кравец. Неоднократно участвовал в губернаторских выборах (с результатами от 4 до 34%) и лидер ульяновского списка КПРФ А. Кругликов.

 А рязанский список КПРФ возглавляет В. Федоткин, бывший в 1997–2005 гг. спикером Рязанской облдумы.

Популярные одномандатники

 ДЕЙСТВУЮЩИЕ одномандатники возглавят все три региональные группы в Новосибирской обл.и (городскую – первый секретарь обкома А. Локоть, барабинскую – Н. Харитонов, искитимскую – Л. Швец), а также владимирский (В. Паутов), кемеровский (Н. Останина), хабаровско-еврей­ский (С. Штогрин) и сахалино-камчатско-магадано-чукотский (С. Иванова) списки. Второе место в подмосковном списке займет бывший глава Егорьевского завода технологической оснастки С. Собко, который в 2003 г. не только выдвинулся по округу от КПРФ, но и сумел победить в нем водоч­ного магната В. Брынцалова.
Целый ряд региональных списков возглавляют и бывшие одномандатники Госдумы, не добравшие в 2003 г. голосов до победы. Воронежский сельский список – Р. Гостев, адыгейский – Г. Сенин, марийский – И. Казанков, приморский – В. Гришуков, челябинский – П. Свечников.

Союзники из числа аграриев и пенсионеров

 КРОМЕ самого известного представителя Аграрной партии Н. Харитонова по списку КПРФ пойдет и несколько представителей бывшей Партии пенсионеров. Самое крупное и успешное отделение «пенсионеров» – свердловское, набравшее в 2006 г. 19% голосов на выборах – в полном составе перешло в КПРФ. А его председатель, депутат облдумы Е. Артюх займет второе (проходное) место в самой крупной из двух свердлов­ских групп (включающей Серов, Первоуральск, Нижний Тагил и Верх-Исетский округ Екатеринбурга). Первое место в ней получит действующий депутат Госдумы от КПРФ Н. Езерский. А вторую свердловскую группу (Орджоникидзевский округ Екатеринбурга, Каменск-Уральский и Артемовский округа) возглавит депутат палаты представителей области А. Альшевских. Второе место во владимирском списке КПРФ займет бывший зампред исполкома Партии пенсионеров и председатель ее владимирского отделения А. Леонтьев.

 В целом из 47 нынешних депутатов Госдумы попадут в ее новый состав 42. Не будут переизбраны только 75-летний аграрий А. Давыдов, Н. Бенедиктов и 69-летний А. Макашов, «юкосовец» А. Кондауров и глава ликвидированной Россий­ской коммунистической рабочей партии В. Тюлькин. Вместо них к 42 переизбравшимся добавятся еще и 40–60 новых депутатов.

 

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