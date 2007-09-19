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В. Путин рассказал, что думает о «Единой» и «Справедливой»

№ 38(72) от 19.09.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]

В. Путин рассказал, что думает о «Единой» и «Справедливой»

 14 сентября 2007 г., в день, когда Госдума торжественно утвердила премьером В. Зубкова, Президент РФ В. Путин провел в Сочи встречу с зарубежными политологами – участ­никами международного дискуссионного клуба «Валдай».

 ВСТРЕЧА продолжалась 3 часа. Один из ее участников – директор российских и оборонных программ Центра оборонной информации (США) Н. Злобин – рассказал журналистам после встречи немало интересного из того, что было сказано президентом.

 В частности, говоря о декабрьских выборах и многопартийности, В. Путин резко критически высказался в адрес всех политических партий, кроме «Единой России» и «Справедливой России», назвав обе «партиями, которые я помогал создавать». Президент заявил, что «безусловно» поддержит «Единую Россию», но пока не решил, как именно: «есть жест­кий и мягкий варианты». Но, оговорился Путин, он не хочет, чтобы его ассоциировали исключительно с «Единой Россией». В. Путин не ответил на вопрос, намерен ли он вступить в какую-либо партию. Заявил только, что стране нужна «нормальная социал-демократическая партия» (имея в виду «Справедливую Россию»), и если единороссы не справятся с «социалкой», то ее сможет подхватить «Справедливая Россия».

 Н. Злобин также поведал, что президенту был задан вопрос по поводу слов замглавы Администрации Президента В. Суркова, что «Единая Россия» пришла к власти надолго. На это В. Путин заметил: «Не знаю. Я не работаю у Суркова — это Сурков работает у меня. Но видите, какие либеральные нравы царят в Администрации Президента России?» Президент заявил, что он против парламентской республики, что России долго нужна будет сильная президентская власть, но страна не сможет нормально развиваться без многопартийности и демократии. Если «Единой России» удастся выполнить поставленные задачи, она сможет сохраниться на политическом поле. А если нет – появится другая сила, социал-демократическая, заявил В. Путин зарубежным политологам.

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