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Большая иранская игра

№ 38(72) от 19.09.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]

 Накануне своего приезда в Москву министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер заявил о возможности применения силы против Ирана. Его слова стали большой неожиданностью.

 ТЕМ временем информированные источники утверждают, что совсем недавно прошли закрытые консультации руководст­ва США, Великобритании и Франции по иранской ядерной проблеме. Там и было принято решение о применении силы. Оно стало актуальным на фоне стремительного роста в Иране числа центрифуг, которые используют для обогащения урана.

 По нашим сведениям, Иран может и сам обострить обстановку в ближайшее время. Наши иранские источники сообщают, что Тегеран готов спровоцировать массовые теракты против шиитского населения в Ираке. А поскольку шииты составляют большинство населения Исламской Республики Иран, в Ирак будут посланы исламские стражи порядка для защиты единоверцев. Американским войскам придется расширить зону боевых действий и увязнуть в войне еще и с Ираном. А как раз наземных военных действий в Вашингтоне и опасаются больше всего.

 Но вернемся к заявлению французского министра. Оно сделано накануне визита в Москву президента Франции г-на Саркози. По нашим сведениям, одним из главных пунк­тов его миссии станет попытка уговорить В. Путина присоединиться или сохранить нейтралитет при атаке на Иран. Она может произойти уже в середине декабря. В ответ г‑н Саркози, якобы, пообещает сломать вместе с американцами сопротивление Польши по заключению нового десятилетнего соглашения между Россией и ЕС. Плюс – нам дадут понять, что Запад до сих пор склонен договариваться, да и просто серьезно разговаривать с Кремлем.

 На этом битва за Москву не закончится. Во второй половине октября столицу хочет посетить президент Ирана Ахмадинеджад. Его цель – отговорить Кремль от участия в американской коалиции. В ответ он по­обещает подписать с нами контракт на строительство атомной станции Бушер-2. Это примерно 3 млрд. долларов.

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