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Примет ли В. Путин вариант отставки?

№ 38(72) от 19.09.2007 [«Аргументы Недели », Андрей УГЛАНОВ ]

 Главной новостью минувших дней остается смена правительства. По этому поводу рассказывают такую историю. Некоторое время назад руководитель аппарата правительства С. Нарышкин решил в одном из коридоров здания повесить портреты всех имперских, советских и российских премьеров. Но работа застопорилась сначала из-за фрондерства М. Касьянова, а затем из-за ожидания появления нового премьера, который сменил бы М. Фрадкова. Узнав случайно о сомнениях г-на Нарышкина, В. Путин передал ему: «Вешайте и не ждите». То есть сам президент совсем недавно и не думал снимать М. Фрадкова.

 ЧТО же случилось? Если совсем коротко, то длительное молчание президента по ожидаемой смене правительства и назначению преемника породило мощные «подковерные» процессы. Различные группы влияния, перестав надеяться на указание сверху, начали сами договариваться между собой. В результате сложилось впечатление, что все государст­венные посты уже распределены. В том числе – президент, премьер, спикеры обеих палат и т.д. Одним словом, кот из дому – мыши в пляс! Так нельзя при жесткой вертикали власти. Пришлось всех осадить. То есть равно удалить и вернуть в исходное положение. Для этого
В. Путин и призвал г‑на Зубкова в кресло премьера. Почему именно его?

 1. В. Зубков – в доску свой. Именно он учил В. Путина основам гос­службы.

 2. Питерец.

 3. Зять – министр обороны. По этому поводу среди военных гуляла шутка – хорошо, что премьером стала не теща министра! Но шутки прекратились, когда, согласно Закону о государственной и гражданской службе, г-н Сердюков ушел в отставку. Закон запрещает близким родственникам работать вместе, если они находятся в прямом подчинении.

 4. Через 4 года В. Зубкову – 70 лет.

 Значит, естественным образом уйдет на пенсию, не испытывая чрезмерных властных амбиций.

 Но как бы то ни было, политологи продолжают пребывать в шоке. Назначения В. Зубкова не угадал никто. Но вдохновленные его смелостью, ряд политологов выдвигают «сногсшибательную» версию дальнейшего развития событий. Еще до начала предвыборной президентской кампании В. Путин может объявить о сложении с себя президентских полномочий. Если это произойдет, то 2 октября на съезде «Единой России» с одновременным избранием В. Путина лидером партии. А дальше – возможны два варианта.

 Первый. Экс-президент становится кандидатом от «ЕР» на выборах президента в марте 2008 года. Двух непрерывных сроков подряд не будет. Да и судебный прецедент имеется. Бывший самарский губернатор К. Титов ушел в отставку за 3 месяца до истечения второго срока полномочий, и суд разрешил ему участвовать в очередных выборах. Он их и выиграл.

 Разумеется, и В. Путин выиграл бы мартовские выборы, вне всякого сомнения.

 Второй вариант. Он уже усиленно обсуждается в кулуарах Госдумы. Его суть в том, что еще до проведения выборов в Думу депутаты примут конституционный закон о формировании Кабинета минист­ров парламентским большинст­вом. Если потребуется – можно будет провести и референдум по изменению Конституции о перераспределении основных полномочий президента в пользу премьера. Главой государства станет премьер, а Дума состава-2007 будет распущена после принятия новой Конституции. Нетрудно догадаться, кого нынешние депутаты прочат в полновластные премьеры. Президентом же изберут любого, чьи имена и сегодня на слуху. В том числе – и В. Зубкова.

 Интересные варианты. Но чего только политологи не придумают. С испугу.

 

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