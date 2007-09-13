Кремль грозит террористам «чудо-оружием»

11 СЕНТЯБРЯ американские военные вновь могли содрогнуться от ужаса. На этот раз шок был не от атаки боевиков бен Ладена на небоскребы Нью-Йорка и Пентагон. Ровно через шесть лет после знаменитого теракта в США российские военные провели испытание новой объемно-детонирующей (так называемой вакуумной) авиабомбы. Со стратегического бомбардировщика Ту-160 была сброшена на парашюте огромная «сигара». Гигантская вспышка озарила небо. Вакуумная нанобомба при массе взрывчатого веще­ства около 7 т имеет тротиловый эквивалент порядка 40 т и является мощнейшим в мире неядерным оружием.

КАК сообщили корреспонденту «Аргументов неделi» в Генеральном штабе Вооруженных сил РФ, разработка российских специалистов в 4 раза мощнее американской. А температура в эпицентре разрыва – выше в 2 раза. Наша бомба также превосходит американскую по площади поражения в 20 раз.

По словам заместителя начальника Генштаба РФ генерал-полковника Александра Рукшина, новая бомба «по своей эффективности и возможности соизмерима с ядерным боеприпасом». При этом военачальник специально подчеркнул, что такое оружие «абсолютно не загрязняет окружающую среду». Кроме того, по его словам, бомба «получилась дешевой, с высокими поражающими свойствами».

Новое «чудо-оружие» позволит заменить целый ряд созданных ранее ядерных средств поражения малой мощности. При этом его разработка и испытания не нарушают ни одного международного договора, подчеркнули в Минобороны РФ. Однако не все согласны с такой точкой зрения.

Бомба была создана в 60-х годах прошлого века в США во время войны во Вьетнаме, где использовалась в том числе для расчистки вертолетных площадок в джунглях. Ее также применяли во время войны в Персидском заливе и операции в Афганистане, при штурме комплекса пещер в Тора-Бора. При взрыве этой бомбы, получившей среди американских военных название «сборщица ромашек», образуется грибок, как при ядерном взрыве. Принцип действия вакуумных бомб такого типа довольно прост. Инициирующий заряд подрывает емкость с горючим веществом, которое мгновенно в смеси с воздухом образует аэрозольное облако, подрываемое вторым детонирующим зарядом.

Боеприпасы объемного взрыва по силе ударной волны в 5–8 раз превосходят обычную взрывчатку. Раньше такие горючие смеси делались на основе напалма. Поэтому температура внутри горящего облака создается такая, что почва в месте взрыва больше похожа на лунный грунт. При этом нет ни химического, ни радиоактивного загрязнения.

Как пояснили нашей газете в Министерстве обороны, взрывчатое вещество в новой российской вакуумной авиабомбе имеет совершенно секретный состав и создано с использованием нанотехнологий. Поэтому по своей разрушительной силе новое «чудо-оружие» намного превосходит считавшуюся до сих пор крупнейшей в мире американскую бомбу GBU-43/B (тротиловый эквивалент – 11 тонн). В СССР и России наиболее мощными авиационными боеприпасами являлись объемно-детонирующая бомба ОДАБ-1500 и фугасная ФАБ-9000. Теперь Кремль грозит международным террористам новым «чудо-оружием», созданным на основе таких модных сейчас нанотехнологий.