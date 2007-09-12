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ЗОЛОТУХИН И ЛАНОВОЙ ВСТУПИЛИ В «СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ»

Полный состав кандидатов партии С. Миронова станет известен 23 сентября

№ 37(71) от 12.09.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

ЗОЛОТУХИН И ЛАНОВОЙ ВСТУПИЛИ В «СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ»
Фото В. ГОРЯЧЕВА

 6 сентября прошло заседание Центрального совета «Справедливой России». По его окончании Сергей Миронов заявил, что проведенные партией праймериз во всех субъектах федерации помогли работе над партийными списками: «В результате этих праймериз, а это были народные голосования, получены интересные предложения по тем или иным кандидатам, которые войдут в наш список». Лидер «эсеров» также уточнил, что формирование списков кандидатов на выборы в Госдуму от «Справедливой России» еще продолжается. Окончательно они будут сформированы лишь на съезде 23 сентября.

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ кампания будет очень напряженной, и нашими основными оппонентами будут «Единая Россия» и КПРФ. Единороссы могут, но не хотят защищать интересы человека труда, а КПРФ хочет, но не может, а наша партия – и может, и будет это делать. Поэтому перед «Справедливой Россией» стоит историческая миссия – объединение всех левых сил в стране, включая рядовых коммунистов. Это сила, которая в состоянии изменить общество и сделать жизнь людей лучше», – заявил Сергей Миронов.

 «Справедливая Россия» с момента своего основания, и даже раньше – в лице партий Жизни и «Родина», уделяет огромное внимание улучшению демо­графической ситуации в стране. По мнению ряда аналитиков, именно стараниями г-на Миронова демографическая тема и попала в Послание президента – 2006. Поэтому сейчас «эсеры» провозглашают в качестве национальной идеи лозунг: «Россиян должно быть больше в разы!» Только так Россия, по мнению «эсеров», сможет сохранить за собой свою огромную территорию.

 К числу ближайших и приоритетных задач партии Сергей Миронов отнес формирование повестки дня пятой Госдумы, а также принятие платформы партии: «Это будет социальный сценарий на годы вперед. Мы боремся не только за победу, но и за политическую культуру. Время политической клоунады прош­ло», – подчеркнул С. Миронов, добавив, что кроме единороссов и КПРФ «Справедливой России» будет также противостоять и ЛДПР. «Все три партии можно отнести к прошлому электоральному циклу».

 Если «Справедливая Россия» является партией реальных социалистов и борется за интересы всех россиян, то руководство КПРФ, по выражению Сергея Миронова, «проспало свой исторический шанс в 1996 г., прозевало профсоюзы и 16 последних лет говорит только об одном и том же, ничего не делая».

 Что касается партийного съезда, на котором будут утверждены списки «Справедливой России», то он пройдет 23 сентября: «Мне в принципе по списку все понятно, тем не менее идет шлифовка и продолжается творческая работа, в том числе редакционного характера. Но иногда идет работа и по кандидатам, которых переносят из одной региональной группы в другую. На формирование списка оказали влияние прошедшие в регионах праймериз. Это было мнение народа по тем или иным кандидатам, и, может быть, кому-то из моих коллег будет обидно, что он не вошел в список и его заменил другой. Но это выбор, за который проголосовали на праймериз тысячи людей», – подчеркнул Сергей Миронов.

 Он подтвердил, что возглавит общефедеральную тройку партсписка, но предпочел не говорить о том, кто займет второе и третье места в списке. Лидер «эсеров» отметил лишь, что хотел бы, чтобы среди них была женщина. «Окончательное решение по этому вопросу будет приниматься на съезде, где пройдет голосование по каждому из кандидатов. В общей сложности их будет в списке партии 600 человек. Среди наших кандидатов будут люди очень известные, авторитетные, пользующиеся уважением в обществе», – сообщил Сергей Миронов.

 Например, знаменитый актер Валерий Золотухин возглавит на выборах в Госдуму пермский список «Справедливой России». Имя народного артиста России широко известно всей стране: он исполнял главные роли в фильмах «Бумбараш» и «Хозяин тайги», а недавно – и в фильме «Ночной дозор». Кроме него на первое место в Перми рассматривался и другой знаменитый актер Василий Лановой.

 Также Сергей Миронов отметил, что на заседании Центрального совета партии в ее ряды были приняты дважды Герой Советского Союза космонавт Владимир Коваленок и машинисты поезда «Невский экспресс» Алексей Федотов и Андрей Иванов, которые своими профессиональными действиями смогли локализовать последствия теракта на железной дороге в Новгородской области.

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