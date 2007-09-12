ЗАЧЕМ УШЕЛ ФРАДКОВ?

12 сентября премьер-министр М. Фрадков подал заявление об отставке. Он сказал, что страна стоит на пороге выборов в Думу и Президента России. Пора освободить дорогу новым людям. Владимир Путин отставку принял.

ВЛАДИМИР Путин поступил как обычно – сыграл на опережение. Весь политбомонд ждал этой отставки не раньше 17 сентября, но она последовала в среду, 12‑го. Таким образом – разрушены разного рода политические схемы и подковерные интриги, о которых мы писали весь последний год.

Напомню, что перед поездкой в Австралию В. Путин долго говорил наедине с председателем РАО «РЖД» В. Якуниным. Уже тогда это дало пищу для размышлений. Кроме В. Якунина говорили о вице-премьерах С. Иванове, С. Нарышкине и руководителе «Рособоронэкспорта» С. Чемезове. Но В. Путин внес в Думу кандидатуру В. Зубкова – главы Рос­финмониторинга.

Но кто бы ни стал в результате новым премьер-министром, ясно одно: завершается огромный политический этап. Новое правительство займется формированием будущей системы власти. Вернее – ее четким функционированием вплоть до 2012 года.

Это позволяет предположить, что новый премьер-министр вовсе не обязательно станет кандидатом в президенты. Его задача – уже сегодня начать формировать систему сдержек и противовесов во властных исполнительных структурах, которая поддержит жизнеспособность всей политической системы страны на фоне растущих международных и внутрироссийских угроз.

Совершенно ясно, что в этой ситуации В. Путин переходит в новое политическое качество. Он подтверждает, что в России через полгода будет новый президент и Конституция страны остается в прежнем виде.

Но В. Путин как политик никуда не уходит. Это подтвердили в частных разговорах и руководители партии власти. Они не назвали конкретных должностей и постов. Но люди, знающие, что происходит за стенами Кремля, не по слухам, а по работе, не скрывают самого возможного и ожидаемого варианта.

Да и «АН» писали уже неоднократно, что президент после окончания срока своих полномочий возглавит Госсовет. Напомним, что в него входят все российские губернаторы и он определяет (пока неофициально) основные направления развития страны.

Сегодня Госсовет действует согласно указу президента. Но по информации из Госдумы, там готов к обсуждению и принятию полноценный федеральный закон о Госсовете. В нем будут расписаны и весьма серьезные полномочия его председателя. Одним словом, старт кампании по мягкой передаче и преемственности власти дан.