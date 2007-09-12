ЗАЧЕМ УШЕЛ ФРАДКОВ?
№ 37(71) от 12.09.2007 [«Аргументы Недели », Андрей УГЛАНОВ ]
12 сентября
ВЛАДИМИР Путин поступил как обычно – сыграл на опережение. Весь политбомонд ждал этой отставки не раньше 17 сентября, но она последовала в среду, 12‑го. Таким образом – разрушены разного рода политические схемы и подковерные интриги, о которых мы писали весь последний год.
Напомню, что перед поездкой в Австралию В. Путин долго говорил наедине с председателем РАО «РЖД» В. Якуниным. Уже тогда это дало пищу для размышлений. Кроме В. Якунина говорили о
Но кто бы ни стал в результате новым
Это позволяет предположить, что новый
Совершенно ясно, что в этой ситуации В. Путин переходит в новое политическое качество. Он подтверждает, что в России через полгода будет новый президент и Конституция страны остается в прежнем виде.
Но В. Путин как политик никуда не уходит. Это подтвердили в частных разговорах и руководители партии власти. Они не назвали конкретных должностей и постов. Но люди, знающие, что происходит за стенами Кремля, не по слухам, а по работе, не скрывают самого возможного и ожидаемого варианта.
Да и «АН» писали уже неоднократно, что президент после окончания срока своих полномочий возглавит Госсовет. Напомним, что в него входят все российские губернаторы и он определяет (пока неофициально) основные направления развития страны.
Сегодня Госсовет действует согласно указу президента. Но по информации из Госдумы, там готов к обсуждению и принятию полноценный федеральный закон о Госсовете. В нем будут расписаны и весьма серьезные полномочия его председателя. Одним словом, старт кампании по мягкой передаче и преемственности власти дан.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес