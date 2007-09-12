//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

В бой идут «партии-спойлеры»

№ 37(71) от 12.09.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]

В бой идут «партии-спойлеры»
Г. Селезнев, фото А. ЛУКАШИНА

 Совсем недавно считалось, что власти на выборах не нужны лишние игроки и «чем меньше партий, тем лучше». Теперь «на верху» принято противоположное решение – на выборы должны пойти 14 из 15 зарегистрированных партий. Только партия Г. Селезнева пойдет на выборы не самостоятельно, а по спискам «Патриотов России» Г. Семигина.

 КРОМЕ 4 парламентских партий («Еди­­ная Россия», «Спра­ведливая Россия», КПРФ, ЛДПР), а также СПС и «Яб­ло­ка», остальным партиям будут поручены «ответственные задания». Они будут не бороться за собственную победу, а мешать победить другим: такие политпроекты принято называть «партиями-спойлерами».

 «Зеленые» и «Гражданская сила» будут бороться с СПС, Партия социальной справедливости – против «Справедливой России», Аграрная партия – против КПРФ. Партия мира и единства С. Умалатовой пойдет на выборы, чтобы читать в своей предвыборной агитации стихи в поддержку Президента России. А бабуринцы будут просто изображать «безответственных популистов». Последнее не менее необходимо «Единой России» (ЕР), чем даже борьба с оппонентами. Дело в том, что одной из основных тем кампании ЕР будет то, что это «партия реальных дел против безответственных популистов», а для этого желательно наличие тех, кого даже самый падкий на обещания избиратель отнесет к числу совсем безответственных. Для этого «Народный союз» С. Бабурина и пойдет на выборы под лозунгом «За создание Возвратного фонда. Каждому россиянину вернуть по 4 млн. руб. в собственность». 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Политика

Путин ответил на призыв заключения мирного договора с Японией

Путин ответил на призыв заключения мирного договора с Японией

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вопрос мирного договора с Японией касается не только двухсторонних отношений, но также безопасности и интересов других государств.

//В мире

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет

На Украине в будущем произойдет новый Майдан, который бывшая советская республика не переживет. Такую точку зрения высказали эксперты, говорится в заметке, опубликованной на страницах интернет-СМИ.

//Политика

Пушков рассказал о "рабской зависимости" Польши от США

Пушков рассказал о "рабской зависимости" Польши от США

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью издания Polityka, в которой обращается внимание на безоговорочное и рабское послушание Польши в отношении Соединенных штатов.

//новости партнеров

//В мире

Спрогнозировано будущее ДНР и ЛНР в случае их окончательного отделения от Киева

Спрогнозировано будущее ДНР и ЛНР в случае их окончательного отделения от Киева

Эксперт Алексей Мухин рассказал, какое будущее ждет непризнанные республики Донбасса, если не будут выполнены минские соглашения. Точка зрения аналитика приведена в публикации, появившейся на страницах СМИ.

//В мире

Военные ДНР уничтожили трех диверсантов ВСУ в ходе прорыва украинской спецгруппы

Военные ДНР уничтожили трех диверсантов ВСУ в ходе прорыва украинской спецгруппы

Бойцы ДНР пресекли новую попытку украинских диверсантов проникнуть на территорию республики. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Народной милиции самопровозглашенного государства.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Анатолий Сердюков назвал ошибки ОАК и заявил о масштабной реформе авиастроения в России

Анатолий Сердюков назвал ошибки ОАК и заявил о масштабной реформе авиастроения в России

Индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков объявил о возможной масштабной реформе в авиастроении. Сердюков назвал ошибки Объединенной авиастроительной корпорации.

//В мире

Жирные коты не собираются покидать городскую Думу

Жирные коты не собираются покидать городскую Думу

Самые известные коты Риги – Кузя и Мурис в Рижской думе. Экс-мэр Риги Нил Ушаков в конце 2011 года взял их из приюта и поселил в Рижской думе. Так два пушистика стали «официальными» котами Риги.

//Непознанное

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России

Известный уфолог Скотт Уоринг накануне опубликовал на своем официальном сайте видеозапись об обнаружении в России в 2015 году древнего беспилотника НЛО. Объект нашли в угольной шахте.

//Происшествия

В Японии после "встречи" с грузовиком сошел с рельсов поезд

В Японии после "встречи" с грузовиком сошел с рельсов поезд

В городе Иокогама поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде, сообщает в четверг телеканал NHK. По данным местных властей, ранения могли получить порядка 30 человек.

//Новости партнеров

//Культура

Жена Гафта отреагировала на слухи о параличе актёра

Жена Гафта отреагировала на слухи о параличе актёра

Жена народного артиста СССР и актера театра "Современник" Валентина Гафта Ольга Остроумова опровергла информацию о частичном параличе мужа. По её словам, состояние актёра остаётся стабильно тяжелым.

//Шоу-бизнес

Певица и мать троих детей Согдиана раскрыла секрет быстрого похудения после родов

Певица и мать троих детей Согдиана раскрыла секрет быстрого похудения после родов

Певица Согдиана, которая месяц назад стала третий раз мамой, начала худеть сразу после родов. Знаменитость рассказала, что смогла сбросить десять килограммов за коротки промежуток времени.

//Новости СМИ2

//Наука

Белки "подслушивают" птичьи трели в своих целях

Белки "подслушивают" птичьи трели в своих целях

Ученые из США выяснили, что белки часто "подслушивают" птичье пение и используют его в своих личных целях. Статья о данном исследовании была опубликована в научном журнале PLOS ONE.

//Политика

Летчик-испытатель назвал преимущества истребителя Су-57

Летчик-испытатель назвал преимущества истребителя Су-57

Летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на российском истребителе Су-57. Пилот рассказал о характеристиках российского авиационного комплекса пятого поколения.

//Происшествия

У берегов Крыма затонул прогулочный катер

У берегов Крыма затонул прогулочный катер

У побережья крымского курортного города Судак затонуло прогулочное судно. Об этом в четверг, 5 сентября, журналистам сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов, передает Интерфакс.

//Происшествия

В Волжском водитель сбил двоих детей на переходе около школы

В Волжском водитель сбил двоих детей на переходе около школы

В четверг, 5 сентября, в городе Волжский Волгоградской области легковой автомобиль сбил двух несовершеннолетних детей на пешеходном переходе около школы. Инцидент произошёл в 18.45 (17.45 мск).

//Общество

Женщина родила после смерти мозга

Женщина родила после смерти мозга

В больнице польского города Краков женщина смогла родить ребёнка через 56 дней после смерти мозга. Отмечается, что пациентrу на 20-й неделе беременности доставили в клинику в тяжёлом состоянии.

//Шоу-бизнес

Глянцевый журнал подвергся критике из-за ретуши Дженнифер Энистон

Глянцевый журнал подвергся критике из-за ретуши Дженнифер Энистон

Известная голливудская актриса Дженнифер Энистон стала героиней октябрьского выпуска глянца. Она снялась сразу для пяти обложек. Однако фанаты возмущены тем, что ее отретушировали до неузнаваемости.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Елизавете II нужно только два слова, чтобы запомнить человека

Елизавете II нужно только два слова, чтобы запомнить человека

Известная детская писательница Джулия Дональдсон, которую награждала королева Елизавета II за заслуги перед детской литературой, узнала, что помогает Её Величеству быстро запоминать людей на крупных мероприятиях.

//Происшествия

Грузовик сбил пятерых человек на тротуаре в Казани

Грузовик сбил пятерых человек на тротуаре в Казани

В четверг, 5 сентября, в Казани возле рынка на Ломжинской улице грузовик сбил пятерых пешеходов на тротуаре. Согласно источнику в Минздраве, под колёса автомобиля попали пожилые люди.

//Политика

В Минобороны России опровергли информацию о гибели военнослужащих ВС РФ в Сирии

В Минобороны России опровергли информацию о гибели военнослужащих ВС РФ в Сирии

В военном ведомстве сообщили, что информация о гибели трех военнослужащих в Сирии не соответствует действительности.

//Здоровье

Иглоукалывание спасает от похмелья?

Иглоукалывание спасает от похмелья?

Ученые из Южной Кореи и США выяснили, что иглоукалывание помогает снизить симптомы похмелья. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на публикацию исследования в научном журнале Science Advances.

//Жаркое из блогов

Плодитесь и размножайтесь!

Плодитесь и размножайтесь!

Ему криво усмехаются критики: "А создайте мне условия! Дайте то, дайте сё...". Если у человека не осталось самоуважения - он всегда так скажет. Условия нужны, чтобы космонавтом стать. А дети - они любви вашей требуют, и все, пожалуй. Я думаю, что условие тут должно быть одно, и его должно создавать само общество - надо просто любить детей.

//В мире

В Сирии погибли трое офицеров Вооруженных сил России

В Сирии погибли трое офицеров Вооруженных сил России

В четверг, 5 сентября, в средства массовой информации появилась информация о том, что в Сирии в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб погибли трое российских офицеров.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
2

На Украине не нашлось ни одного желающего купить памятные монеты, посвященные томосу
3

Военный эксперт объяснил, почему не катапультировались пилоты разбившегося Су-25
4

Федор Конюхов не поехал в Хабаровск поддерживать Вику Цыганову
5

Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры