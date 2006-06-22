А не пора ли задушить НАТО в объятиях?

– ЧТО такое Парламентская ассамблея НАТО?

– Организация была образована вслед за созданием самого блока. В советское время мы никакого отношения к ней не имели, поскольку считались «империей зла» и были врагами по холодной войне.

Знакомство произошло вслед за созданием органов законодательной власти в уже новой России. А в 1999 г. случился перерыв на полтора года, когда США и НАТО бомбили Югославию. С ноября 2000 г. мы снова живем в мире.

– Странные вы – депутаты. Смотришь на вас, когда вы находитесь в официальных делегациях за границей: один Кремль ругает, другой – Вашингтон. Как дети малые – все против всех?

– Ну, уже пришло понимание того, что негоже устраивать разборки за границей. Многие уже поняли, что там нас воспринимают не столько как парламентариев, а прежде всего – как государственных деятелей. Если по какому-то из вопросов возникает что-то непредвиденное, мы обязательно консультируемся с МИДом, руководством страны и парламентских палат. Поспешных решений не должен принимать никто.

Туда нельзя ездить неподготовленными, опираться только на материалы думского аппарата. Охват должен быть широким. Не только «натовцы» должны вбрасывать козырные тематические карты, которые нечем крыть. Мы тоже должны ездить на каждую сессию с припрятанным козырем.

– А в Европе на нас вообще-то еще обращают внимание?

– Одна из первых тем, инициированных российской делегацией, была связана с таджикско-афганским наркотрафиком. Мы изучили этот вопрос очень серьезно. И когда представили его в виде доклада на одной из сессий, реакция натовских парламентариев нас изумила. Суть ее сводилась к тому, что, мол, НАТО – не гуманитарная, а военно-политическая организация. То есть обсуждение этого вопроса – не епархия натовской ассамблеи. И после размещения американских сил в Афганистане США и вовсе «отличились». Называли наркодельцов и тех, кто выращивает опиумный мак, простыми фермерами, которым надо на что-то жить...

Впоследствии мы привели ассамблее разгромную статистику, согласно которой за 2004 г. в Афганистане было изготовлено 205 доз героина на каждого жителя Земли! Только так удалось заставить коллег признать, что тема наркотрафика должна ими обсуждаться.

– Понятно – нас считают в НАТО чужими. Все изменилось бы, вступи мы в нее на равных с другими правах?

– Против кого этот альянс будет существовать, если мы в него вступим? Только наивные люди могут верить в то, что борьба с терроризмом – главная цель объединения в натовский блок. Иначе почему объединившись против терроризма, американцы и НАТО не приняли наших предложений о поставках российского оружия по военным заказам альянса? Нам можно и нужно сотрудничать на уровне консультаций по урегулированию масштабных чрезвычайных ситуаций, военных конфликтов сродни иракскому... Но в самом блоке России делать нечего.