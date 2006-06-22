Михаил Лапшин умер от обиды…
№ 7(7) от 22.06.2006 [«Аргументы Недели », отдел политики ]
СМЕРТЬ патриарха нового российского парламентаризма не оставила никого равнодушным. Михаил Иванович был человеком совестливым и искренним настолько, насколько позволяло его время. Эти его качества, похоже, и стали одной из причин смерти.
Как известно, последнее время г-н Лапшин представлял в Совете Федерации Омскую область. Одной из его главных задач было найти способ возместить ущерб в 14 млрд. рублей. Область потеряла их после переезда «Сибнефти» из Омска в Петербург.
Г-н Лапшин провел последние полгода в бесконечных согласованиях в федеральных органах. Бился за эти самые 14 миллиардов. Но недавно узнал, что омские власти, не уведомив его, согласились на 4,5. Кто видел Михаила Ивановича в те дни, говорят, что, узнав об этом, он сильно сдал. И вскоре умер.
Пусть земля ему будет пухом!..
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