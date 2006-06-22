«Распрямление» вертикали
№ 7(7) от 22.06.2006 [«Аргументы Недели », отдел политики ]
Губернатор Волгоградской обл. г-н Максюта – человек опытный, мудрый. Он утвержден в должности областной думой по предложению президента страны. При нем область, входившая в так называемый «красный пояс», стала вполне современной.
Но здесь, как и в других крупных регионах, оставалась проблема взаимоотношений губернатора и избранного всенародно мэра областного центра. Сгладить эти противоречия губернаторы хотят очень просто – самим назначать мэров, о чем регулярно говорят на заседаниях Госсовета. Так что «раскорчевывание» коррупционного подполья в Волгограде может стать очень весомым доказательством необходимости назначать мэров. Помните, как губернаторы «горели» один за другим – из тех, кого избирали? Вот и сейчас, похоже, мы наблюдаем процесс «мотивации перехода» к системе назначения мэров.
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