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«Распрямление» вертикали

№ 7(7) от 22.06.2006 [«Аргументы Недели », отдел политики ]

 СКОРЕЕ всего, разгадка в стремлении изменить ставшую недавно общепринятой конфигурацию построения власти в рядовом российском регионе. Вернее – в желании продолжить «распрямление» вертикали исполнительной власти.

 Губернатор Волгоградской обл. г-н Максюта – человек опытный, мудрый. Он утвержден в должности областной думой по предложению президента страны. При нем область, входившая в так называемый «красный пояс», стала вполне современной.

 Но здесь, как и в других крупных регионах, оставалась проблема взаимоотношений губернатора и избранного всенародно мэра областного цент­ра. Сгладить эти противоречия губернаторы хотят очень просто – самим назначать мэров, о чем регулярно говорят на заседаниях Госсовета. Так что «раскорчевывание» коррупционного подполья в Волгограде может стать очень весомым доказательством необходимости назначать мэров. Помните, как губернаторы «горели» один за другим – из тех, кого избирали? Вот и сейчас, похоже, мы наблюдаем процесс «мотивации перехода» к системе назначения мэров.

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