Министрам прописали строгую диету

КАБИНЕТ министров рассмотрит черновой вариант бюджета на будущий год.

Основные параметры таковы: доходы 6,6 трлн. руб., расходы – 5,3 трлн. рублей. Таким образом, профицит составит около 1,3 трлн. рублей. Главная копилка страны – Стабфонд – пополнится до 1,5 трлн. руб. и продолжит стремительно набирать вес, достигнув к 2009 г. астрономической величины – 6,4 трлн. рублей. Это почти что бюджет страны.

Пока министру финансов Алексею Кудрину удается защищать Стабфонд от попыток вскрыть «копилку», беспрестанно напоминая об инфляции. В этом ему удалось на предварительном заседании убедить и премьер-министра Михаила Фрадкова.

Также Минфин жестко ограничил расходы на целых 200 млрд. руб., обидев несколько министерств. Больше всех недополучил глава МЭРТ Герман Греф, чьи финансовые аппетиты урезали примерно на 150 млрд. руб., а главе Минприроды Юрию Трутневу отказали в 10 млрд. рублей. Строгая бюджетная диета прописана и остальным руководителям министерств и ведомств.

Стремление Минфина сэкономить отчасти объясняется тем, что в бюджете на будущий год впервые появились новые статьи расходов. В частности, около 33 млрд. руб. будет направлено на решение демографических проблем. 35 млрд. руб. выделят регионам на реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Чукотка и Омская обл. получат по 3,2 и 4,5 млрд. руб. для компенсации потерь своих бюджетов. От них в этом году переехало в Санкт-Петербург сразу нескольких крупных предприятий-налогоплательщиков.

Пока компенсация носит разовый характер, однако не исключено, что в будущем такие расходы госбюджета станут нормой. Прошел слух, что все крупнейшие банки и страховые компании в скором времени будут «слиты» в новую налоговую инспекцию, которая расположится все в том же Санкт-Петербурге. В правительстве не исключают, что удачный опыт наполнения бюджета Северной столицы столь оригинальным способом теперь будет применяться и в отношении других регионов, развитие которых Кремль сочтет для себя приоритетным. Ну а остальным областям, потерявшим налого­плательщиков и доходы, придется довольствоваться подачками из госбюджета.