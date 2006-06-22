Фрадкова опять беспокоят

ПОДКОВЕРНОЕ «делопроизводство» в правительстве с наступлением лета не утихает. Слухи о том, кого и когда снимут, похоже, подпитываются самими участниками процесса. В последние дни стали говорить о возможном возвышении вице-премьера Д. Медведева. Он, как известно, курирует самое тяжелое направление работы правительства – национальные проекты. Ему нынче и достается. Те, кто желает вице-премьеру всяческой удачи в работе, говорят, что ему не хватает полномочий. Но больше полномочий сами знаете у кого... Другие – из тех, кто желает ему споткнуться, – тоже говорят о нехватке полномочий. Они прогнозируют повышение г-на Медведева, там он, мол, и надорвется.

Вот и получается – если и те и другие создадут критическую массу, вице-премьера назначат просто премьером. Но! Известно, что президент не принимает решений под чьим-либо давлением. И второе: пока нет чисто экономических проблем, ответственность за нерешенность которых можно возложить на М. Фрадкова.

Однако в кабинете г-на Фрад­кова идет и вполне реальный процесс, способный развалить правительство. Это ставшие притчей во языцах разногласия между г-ном Кудриным и г-ном Грефом. Главное, о чем идет спор, – кто из них и как будет распределять так называемый «инвестиционный фонд» размером в 70 млрд. рублей? Разумеется, это лишь то, что на поверхности.

Но наши источники подтверждают, что глава МЭРТ действительно написал заявление об отставке. Причем, не в первый раз. Едва ли г-н Греф «рисуется» – человек он вполне честный и искренний. Вот только заявление написал накануне экономического форума и заседания в Питере Большой восьмерки. Разве можно в такой ситуации освобождать от должности известного либерального экономиста? А значит – кабинет еще поживет в нынешнем составе.