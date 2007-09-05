ФЕДОР КОНЮХОВ ВСТУПАЕТ В ПАРТИЮ

пресс-конференцию.

ПЕРЕД тем как уходить на выборную кампанию, депутаты должны сделать хоть что-нибудь полезное для народа, считает Сергей Миронов. А для начала «народных избранников» не мешало бы наказывать за прогулы и за то, что безответственно отдают свои депутатские карточки другим людям. По мнению лидера «эсеров», депутаты должны честно доработать свой депутатский срок, приняв ряд необходимых стране законов.

«Мы проведем общественное голосование в самое ближайшее время по вопросам о законопроектах социальной направленности, которые будут иметь для нас первоочередное значение, и хотим выявить народный закон», – подчеркнул Сергей Миронов.

В результате общественного голосования, уточнил спикер, будет составлена своеобразная иерархия прохождения законопроектов в новом составе Госдумы. Сергей Миронов 3 сентября провел встречу с Советом законодателей при лидере партии «Справедливая Россия», в котором приняли участие 400 делегатов из 71 региона. Они обсудили пакет законопроектов «Справедливой России», с которым фракция будет выступать в период осенней сессии.

«В ближайшее время состоится съезд партии, на котором будет определен не только список кандидатов на парламентские выборы, но и избирательная платформа. Главное – пакет наших законодательных инициатив. Сегодня мы видим монопольное положение «Единой России», и поэтому необходимо принять закон о гарантиях депутатских фракций. А приоритетными для «Справедливой России» конечно же станут законы о строй­сберкассах, а также о пенсионной реформе. Правительство дало положительное заключение на наш законопроект о стройсберкассах, и я думаю, что он вступит в действие в январе 2008 года. Что касается пенсий, то они должны зависеть только от зарплаты во время работы и от общего стажа. Кроме этого, мы выступаем за переход к почасовой оплате труда», – заявил Сергей Миронов.

Еще одной инициативой будет законопроект, запрещающий депутатам Госдумы голосовать вместо других членов своей фракции: «Все ссылки на фракционную дисциплину в таких случаях несостоятельны. Депутаты, избираясь, наобещали народу, а на заседания не ходят. Суть законопроекта заключается в том, чтобы каждый депутат Госдумы голосовал только сам за себя. Население регионов должно знать, как и за что голосует избранный им депутат», – отметил Сергей Миронов.

«Справедливая Россия» также будет добиваться принятия закона о налоге на роскошь. И соответствующая инициатива партии уже внесена в Госдуму. В документе предлагается облагать дополнительным налогом имущество, являющееся предметами роскоши. Предметами роскоши, которые подлежат налогообложению, названы жилые дома, квартиры, дачи и иные строения, помещения и сооружения, земельные участки стоимостью от 15 млн. руб. и выше, автомобили, самолеты, вертолеты, яхты, катера стоимостью от 2 млн. руб. и выше, драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них, произведения живописи и скульптуры стоимостью от 300 тыс. руб. и выше.

Объясняя необходимость принятия этого документа, Сергей Миронов отметил, что нынешняя ситуация является несправедливой, т.к. 13% подоходного налога платят и бедные, и олигархи. «Но поскольку наша идея о введении прогрессивной шкалы подоходного налога правительством категорически отвергается, мы подошли с другой стороны и инициируем введение налога на роскошь, тем самым хотим восстановить социальную справедливость, являющуюся абсолютной нормой для большинства государств», – подчерк­нул председатель «Справедливой России». При этом налогом будут облагаться только те предметы, которые приобретены после вступления закона в силу, а уже приобретенные ранее облагаться не будут.

Идеи, предлагаемые «Справедливой Россией», получают все больший отклик в обществе. Естественно, растет и число сторонников партии, причем не только среди простых россиян, но и среди целого ряда известных общественных деятелей. Совсем недавно вошел в совет сторонников «Справедливой России» и известный путешественник Федор Конюхов: «У нас есть союз сторонников «Справедливой России», и на ближайшем заседании этой организации Ф. Конюхов будет принят в ее ряды», – заявил Сергей Миронов.