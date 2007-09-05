СЕКРЕТНЫЕ РЕЙТИНГИ ПАРТИЙ

В распоряжение «Аргументов неделi» попали результаты двух волн социологических исследований, осуществленных по заказу Администрации Президента РФ. Первая была проведена в мае 2007 г. в 14 городах РФ Ассоциацией региональных социологических центров «7/89». Вторую – самую крупную – провел в 68 регионах РФ в июле 2007 г., по-видимому, фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Рейтинг и потенциал его роста

ПЕРВАЯ волна интересна потому, что в ее рамках измерялся не только «твердый» рейтинг партий (процент тех, кто уже решил за них голосовать), но и «мягкий» (т.е. доля людей, допускающих возможность голосования за данную партию). Как показли мартов­ские региональные выборы, для адекватного прогнозирования их результатов оба рейтинга одинаково важны. При этом итоговые результаты выборов у одних партий оказываются ближе к «твердому» рейтингу, а других – к «мягкому».

Например, «Единая Россия» почти всегда получает лишь голоса «твердых» сторонников и почти никогда не получает «добавки» от изначально не определившихся избирателей. И это вполне закономерно: когда избиратели чаще всего видят по ТВ «Единую Россию», она заранее имеет максимально возможные показатели. И те, кто принял решение голосовать за нее, сделали это задолго до выборов.

У КПРФ обратная ситуация. Партию обычно замалчивают, поэтому часть потенциальных сторонников, не видя ее в информационном поле, относят себя к числу не решивших, за кого голосовать. И проявляют свои симпатии, когда им вновь напоминают о существовании близкой им партии. То есть зачастую уже на избирательном участке. Поэтому результат у КПРФ почти всегда соответствует не «твердому», а «мягкому», т.е. максимально возможному рейтингу.

За «Справедливую Россию» собираются голосовать в 14 городах от 2 до 11%, зато допускают возможность голосования за СР от 6 до 24%. То же и у КПРФ.

А вот у ЛДПР ситуация ближе к единоросской: она не получает прибавки от неопределившихся.

Но наибольшую прибавку от неопределившихся получал на мартовских и апрельских выборах СПС. Причем итоговый результат СПС почти всегда превышал не только «твердый», но даже и первоначальный максимально возможный рейтинг. Например, в Красноярском крае за три недели до выборов СПС имел «твердый» рейтинг в 0,35%, «мягкий» – 1%, а в итоге партия получила 7,25%. Причина такого «невероятного» роста рейтинга всего за три недели заключалась в точных технологиях и лозунгах, которыми воспользовался СПС. Верной идеей стало «повышение зарплат и пенсий до европей­ских стандартов». Мол, если в ЕС пенсии составляют 12% ВВП, то почему у нас – только 4,6%? Приведем наш ВВП в соответствие с «евростандартом», и пенсии у нас вырастут в 2,5 раза даже при нынешнем уровне ВВП. Неудивительно, что такая агитация приводила к тому, что за СПС голосовали даже те избиратели, которые изначально не только не собирались отдавать голоса «правым», но даже не допускали такой возможности…

Чей электорат наиболее активен?

КРОМЕ учета возможной «добавки» неопределившихся избирателей необходимо учитывать и другой важный фактор – электораты разных партий очень неодинаково выражают желание идти на избирательные участки. Так, по данным опроса в 14 городах (где опрошено 8,5 тыс. россиян), заявили о своем желании прийти в день выборов на избирательный участок 89% сторонников КПРФ, по 80% сторонников «Единой» и «Справедливой» и только 64% сторонников партии Жириновского. Последний показатель особенно удивителен, если учесть, что в целом собираются прийти голосовать 70%. То есть доля голосов за ЛДПР на избирательном участке может оказаться даже ниже, чем «твердый» рейтинг партии в опросе.

ЕР любят в Тюмени, Татарстане и Пскове

ЕСЛИ обратиться к результатам второй волны опросов, то «твердый» рейтинг ЕР в них составляет в среднем 33,9%, КПРФ – 7,9%, ЛДПР – 5,4%, СР – 4,6%, СПС – 1,2%. Однако процент ЕР заметно различается в разных регионах. В Мордовии и Татар­стане он составляет 51,2–51,8%, в Тюменской обл. – 48,7%, в Псковской и Удмуртии 45,4–45,7%. Зато в Петербурге рейтинг партии составляет лишь 24,1% (это по данным ФОМ, а по данным группы «7/89» – даже 20,4%), в Ставропольском крае – 26,7%, Красноярском – 28,9%, в Карелии – 27,9%, Владимирской обл. – 28,3%, Тульской – 25,4%, Свердловской – 28,2%, Сахалинской – 27%. Невысок рейтинг «Единой России» на Кубани и в Нижегородской, Амурской, Магадан­ской областях и Приморье, однако в этих регионах партия еще может наверстать упущенное, т.к. здесь очень велико число неопределившихся (55–68%). А большинство губернаторов обладают высокой популярностью и уже доказали способность повышать рейтинг партии власти. Так, в марте 2006 г. на выборах в нижегородскую облдуму список «Единой России» во главе с В. Шанцевым набрал 43,9%.

КПРФ популярна в Калуге и Твери

СРЕДНИЙ показатель КПРФ по данным июльской волны составил 7,9%. При этом в Марий Эл и Мордовии, Калужской, Орловской, Тверской областях и Красноярском крае он составляет 13–13,4%, а в Ульяновской, Брянской, Курской областях – 11,4–11,7%. Впрочем, в Мордовии коммунистам вряд ли стоит ждать хорошего результата. Регион относится к числу тех, где на результат больше влияет то, как «подсчитают» голоса, а не то, как проголосуют сами избиратели: в 2003 г. партия власти в Мордовии поставила всероссийский рекорд в 76%, причем в отдаленных районах она «набрала» 99–100%, а на тех участках, где был обеспечен должный контроль за ходом подсчета, – 38–56%.

Невысокий рейтинг КПРФ имеет в Магаданской, Свердлов­ской областях и Примор­ском крае (2,7–3,4%), а также в Пермском крае, Удмуртии, Вологодской, Новгородской и Киров­ской областях и Ханты-Мансийском округе (4,5–5%).

Судя по результатам региональных опросов, а также с учетом всех вышеуказанных факторов, ЕР пока может рассчитывать на выборах 2 декабря на завоевание 42–44%, КПРФ – 18–20%, СР – 11–13%, ЛДПР – 7–9%. Впрочем, впереди еще три месяца избирательной кампании, и многое еще может измениться.