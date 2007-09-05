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ГОСДУМА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В «БЕЛОГО КАРЛИКА»

№ 36(70) от 05.09.2007 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]

 На этой неделе президент дал старт парламентской предвыборной кампании. Жернова политической борьбы (несмотря на очевидную предсказуемость ее результатов) завертелись с утроенной силой. Отдохнувшие герои начавшейся гонки уже собрались на два первых в новом сезоне пленарных заседания Думы.

  ОТРЕМОНТИРОВАН­НЫЕ коридоры здания на Охотном ряду как будто специально будоражат депутатское сознание, вызывая беспокойные мысли о предстоящем обновлении думского состава.

 Парламентарии заметно уплотнили свой предвыборный график. Теперь они будут заседать по три раза в неделю вместо привычных двух. Предметом их пристального внимания в этот период станет работа с избирателями. Ей и будет отведено основное время трех «горячих» месяцев. Законотворчество (которое, по мнению самих депутатов, «едва ли окажется содержательным») займет в общей сложности не более месяца работы. В Госдуме не сомневаются, что «все инициативы ближайшего времени будут исключительно рекламными». Формирование предвыборных списков – вот сверхзадача и головная боль уходящего четвертого созыва. Общее состояние депутатского корпуса – почти физическое сжатие. Так умирающие звезды превращаются в «белых карликов», чтобы в какой-то момент взорваться с огромным выделением энергии. В нашем случае это будут выборы.

 К началу октября все партии-претенденты на участие в выборах-2007 представят свои списки кандидатов. Произойдет это на съезде каждой из политических партий. А к концу октября Центризбирком, по заверениям его главы Владимира Чурова, «должен огласить решение о регистрации федеральных списков». Уже сегодня можно назвать самую кульминационную дату нынешней кампании. Это – 17 октября.
В этот день до шести вечера по Москве политические партии должны представить в ЦИК документы, а также подписи для регистрации.

 В отличие от прошлых думских выборов, число потенциальных участников избирательной гонки сократилось почти втрое. Если три года назад было зарегистрировано 44 политические партии, то сегодня лишь 15. Эксперты убеждены, что реальные шансы на победу имеют не более 5–6 из них. По их мнению, основной интригой избирательной кампании будут попытки партий показать свою роль в политическом развитии страны. Ведь в ситуации, когда Путин уже президентом не будет, важно понять, какой вектор политического развития получит Россия. Вместе с тем явное преимущество ЕР предвещает этой партии «последнюю убедительную победу».

 Формально своим главным конкурентом единороссы считают партию коммунистов. По утверждению вице-спикера Думы Олега Морозова (ЕР), КПРФ – «партия, которая занимает иные позиции практически по всем вопросам». Однако он пояснил, что публично ЕР «чаще приходится сталкиваться со «Справедливой Россией». «Как с партией становления, ищущей свое место под солнцем, в том числе и через полемику с партией власти».

 Тем временем первый зам­пред ЦК КПРФ Иван Мельников уверен, что «убедительных побед у «Единой России» не было никогда».

 – Большая разница между тем, чтобы набрать наибольший процент и одержать дейст­вительную победу. Победа – это когда результат достигается в равных условиях. А монополизация ТВ, стимуляция явки на выборы чиновниками и использование колоссальных финансовых ресурсов – не есть победа. Это – расписка в собст­венной неполноценности.

 Однако Олег Морозов считает, что исход выборов предопределен «только в смысле уверенности единороссов в своей победе».

 – Вопрос в том – с каким результатом мы победим. Одно дело – получить большинство голосов по отношению к другим партиям, другое – большинство в будущем парламенте. Наша цель – убедительный контроль над палатой Федерального Собрания.

 По данным ЦИК, отсутст­вие у выборов явной интриги не лишит их электорального участия. Владимир Чуров обещает обеспечить 60%-ную явку российских избирателей 2 декабря.

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