Генерал и прокурор достанутся Думе

В региональных списках «Единой России» (ЕР) на днях была укреплена силовая составляющая. По ивановскому и волгоградскому спискам решено избрать в Госдуму генералов.

ОДИН из трех списков по Волгоградской обл. возглавит генерал, бывший ульяновский губернатор и нынешний советник министра обороны В. Шаманов. А второе место (а после губернатора – первое) в ивановском списке займет бывший замгенпрокурора, а ныне замминистра юстиции генерал В. Колесников. Оба эти места являются проходными, поэтому генералы станут депутатами.

Окончательное «утрясание» вопросов о том, кому какое место придется занять, приводит и к конфликтам. Так, в Волгоградской области депутат Госдумы А. Агеев и депутат облдумы Н. Волков, не получив проходных мест в «Единой России», заявили о выходе из партии власти и вступлении в «Справедливую Россию». А в списке «эсеров» им тут же дали 2-е и 3-е места соответственно после главы холдинга «Диамант» О. Михеева, который уже занял 1-е.