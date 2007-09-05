Дочери полпреда и губернаторов пополняют партийные списки
№ 36(70) от 05.09.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]
Недавно «Аргументы неделi» сообщили о том, что в ряде региональных списков «Единой России» (ЕР) расцвела «семейственность». Видимо, после наших публикаций влиятельных родственников кое-кто осадил.
ТАК, сына покойного губернатора Гужвина Петра (владельца ряда нефтегазовых фирм) в астраханском списке ЕР переместили со 2-го на 3-е место. И это может оказаться для него «смертельно»: в области у партии власти будет всего одно проходное место, и его займет тот, кто будет стоять на втором месте после губернатора. Этим вторым теперь окажется В. Прозоровский: он также человек небедный, в 1998–2003 гг. возглавлял в «ЛУКойле» отдел по работе с госорганами и СМИ.
Амурские единороссы провалили на своем праймериз дочь дальневосточного полпреда К. Исхакова Терезу Камильевну Камалову (она попала в список благодаря тому, что амурский губернатор Н. Колесов – также уроженец Казани и ставленник г-на Исхакова). После этого фамилия г-жи Камаловой была окончательно вычеркнута из списков ЕР на совещании в Кремле.
А вот дочь орловского губернатора Марину Рогачеву никто из списков вычеркнуть не может. Еще в мае 2005 г. отец отправил ее сенатором в Совет Федерации, делегировал ее «от орловской администрации».
Глядя на соседнюю Орловщину, призадумался о трудоустройстве дочери и белгородский губернатор Е. Савченко. В июле он выдвинул «директора НОУ «ИнтерЛингва» Ольгу Евгеньевну Савченко в предварительный список ЕР по Белгородской области.
Результаты августовских праймериз, проведенных под контролем отца, оказались для дочери неплохими. Поэтому белгородский губернатор теперь настаивает на включении Ольги Савченко на проходное место, благо таких мест в белгородском списке оказалось целых три (соответственно 2-е, 3-е и 4-е после самого губернатора).
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