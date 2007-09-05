Дочери полпреда и губернаторов пополняют партийные списки

Недавно «Аргументы неделi» сообщили о том, что в ряде региональных списков «Единой России» (ЕР) расцвела «семейственность». Видимо, после наших публикаций влиятельных родственников кое-кто осадил.

ТАК, сына покойного губернатора Гужвина Петра (владельца ряда нефтегазовых фирм) в аст­раханском списке ЕР переместили со 2-го на 3-е место. И это может оказаться для него «смертельно»: в области у партии власти будет всего одно проходное место, и его займет тот, кто будет стоять на втором месте после губернатора. Этим вторым теперь окажется В. Прозоровский: он также человек небедный, в 1998–2003 гг. возглавлял в «ЛУКойле» отдел по работе с госорганами и СМИ.

Амурские единороссы провалили на своем праймериз дочь дальневосточного полпреда К. Исхакова Терезу Камильевну Камалову (она попала в список благодаря тому, что амурский губернатор Н. Колесов – также уроженец Казани и ставленник г-на Исхакова). После этого фамилия г-жи Камаловой была окончательно вычеркнута из списков ЕР на совещании в Кремле.

А вот дочь орловского губернатора Марину Рогачеву никто из списков вычеркнуть не может. Еще в мае 2005 г. отец отправил ее сенатором в Совет Федерации, делегировал ее «от орловской администрации».

Глядя на соседнюю Орловщину, призадумался о трудоустройстве дочери и белгородский губернатор Е. Савченко. В июле он выдвинул «директора НОУ «ИнтерЛингва» Ольгу Евгеньевну Савченко в предварительный список ЕР по Белгородской области.

Результаты августовских праймериз, проведенных под конт­ролем отца, оказались для дочери неплохими. Поэтому белгородский губернатор теперь настаивает на включении Ольги Савченко на проходное место, благо таких мест в белгородском списке оказалось целых три (соответственно 2-е, 3-е и 4-е после самого губернатора).