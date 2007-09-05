ГАЗОВОЕ ОБЛАКО УХОДИТ В СТОРОНУ

Похоже, Туркмения и Казахстан решили идти в светлое будущее не в компании с Россией. Руководители этих стран согласовали с США и Азербайджаном прокладку транскаспийского нефтегазопровода по морскому дну.

МАЙСКИЕ договоренности с В. Путиным о строительстве прикаспийского нефтегазопровода через территорию России положены в «долгий ящик». Модератором этой сделки выступают США. Они готовы вложить в проект 2 млрд. долларов. Кроме этого – оказать дополнительную финансовую помощь Туркмении и Азербайджану. Но главное – в течение 5–6 лет США построят на берегу Каспия военно-морскую базу для охраны транспортных коммуникаций.

Кроме того, туркменам сделано предложение по модернизации и обучению их армии. А президент Туркмении в ближайшее время нанесет визит в США.

Таким образом, значительная часть Каспия вскоре будет отрезана от России. И уже туркмены будут нам диктовать условия по цене на газ, как это мы делаем сегодня в отношении Украины и Белоруссии.

Если суммировать сказанное, то мы становимся свидетелями реализации гигантского межгосударственного энергетического плана. Помимо прокладки подводного нефтегазопровода он предусматривает строительство новейшего нефтеперегонного завода в Азербайджане, завода по сжижению газа в Грузии и модернизацию грузинских морских портов.

Скорее всего, российские компании к реализации этого плана не допустят.