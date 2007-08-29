Сергею Иванову предлагали обстреливать браконьеров
№ 35(69) от 29.08.2007 [«Аргументы Недели », Петр БИНЧУК ]
ПО СУТИ, премьер согласился с предложениями назначенного в мае 2007 г. главы Росрыболовства Андрея Крайнего сконцентрировать все функции управления рыбной отраслью в одной структуре. Сегодня управлением биоресурсами занимаются множество структур – от Минсельхоза до таможенной службы, МВД и ФСБ. «В этой круговерти и ведомственной мешанине трудно принимать решения, а за результат никто не отвечает», – заявил Крайний. По его подсчетам, ежегодно без контроля со стороны государства вылавливается и экспортируется рыбы на 70 млрд. рублей.
Конфликт интересов между Минсельхозом и Росрыболовством за контроль над выловом биоресурсов с переменным успехом продолжается с начала
Окончательное решение о выделении Росрыболовства в самостоятельное ведомство, подчиняющееся напрямую премьеру, может быть принято в конце этой недели в Астрахани. Под председательством Президента России Владимира Путина должно состояться заседание Госсовета по вопросам совершенствования механизма управления развитием рыбной отрасли.
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