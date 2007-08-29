Сергею Иванову предлагали обстреливать браконьеров

Премьер-министр

социально-экономическому

Михаил Фрадков провел во вторник заседание президиума Госкомиссии поразвитию Дальнего Востока и Забайкалья. Он поддержал создание единого ведом­ства, которое займется вопросами рыбного хозяйства в России. Функции управления этой отраслью, распыленные сегодня между 16 ведомствами, будут сконцентрированы в новой структуре. Появится ли в правительстве новое министерство или Росрыболовство будет отделено от Минсельхоза, уже через несколько дней решит президент Владимир Путин.

ПО СУТИ, премьер согласился с предложениями назначенного в мае 2007 г. главы Росрыболовства Андрея Крайнего сконцентрировать все функции управления рыбной отраслью в одной структуре. Сегодня управлением биоресурсами занимаются множество структур – от Минсельхоза до таможенной службы, МВД и ФСБ. «В этой круговерти и ведомственной мешанине трудно принимать решения, а за результат никто не отвечает», – заявил Крайний. По его подсчетам, ежегодно без контроля со стороны государства вылавливается и экспортируется рыбы на 70 млрд. рублей.

Конфликт интересов между Минсельхозом и Росрыболовством за контроль над выловом биоресурсов с переменным успехом продолжается с начала 90-х годов. В 2004 г. в результате административной реформы Минсельхоз смог превратить Росрыболовство в свое структурное подразделение. Но на заседании президиума Госкомиссии у Андрея Крайнего оказались сильные сторонники. Предложения отделить Минсельхоз от рыбы были поддержаны не только премьером Фрадковым, но и первым вице-премьером Сергеем Ивановым. В качестве аргумента в поддержку Росрыболовства первый вице-премьер рассказал, что губернаторы прибрежных областей в бытность его министром обороны неоднократно предлагали ему проводить армейские учения и обстреливать острова, где базируются контрабандисты. «Действительно, отрасль – одна из самых коррумпированных в стране, и ничего не меняется. Уже настало время делать одного ответственного, давать ему поручения и с него спрашивать», – утверждал Сергей Иванов.

Окончательное решение о выделении Росрыболовства в самостоятельное ведомство, подчиняющееся напрямую премьеру, может быть принято в конце этой недели в Астрахани. Под председательством Президента России Владимира Путина должно состояться заседание Госсовета по вопросам совершенствования механизма управления развитием рыбной отрасли.