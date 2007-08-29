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Совбез возьмется за НПО

№ 35(69) от 29.08.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]

Совбез возьмется за НПО

 В ОКТЯБРЕ 2007 г. ожидается заседание Совета безопасности России, посвященное неправительственным организациям (НПО). В том числе различным гуманитарным фондам «поддержки демократии» и «защиты экологии», финансирование которых в России  обычно осуществляется из-за рубежа.

 На Совбезе РФ ожидается доклад главы ФСБ Н. Патрушева. Напомним, что проблема возникла в начале 2006 года, когда по телеканалу РТР был показан фильм о том, как под видом НПО якобы работала шпионская сеть, управляемая из британского посольства.

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