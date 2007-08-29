«Черный список» глав думских комитетов

Как сообщают, вслед за «черными списками» мэров и губернаторов в связи с предстоящими выборами в Госдуму «наверху» появилось и нечто вроде «черного списка» председателей думских комитетов.

ЕГО авторство приписывают самому Президенту России. Во время последней встречи с лидерами «Единой России» он будто бы назвал фамилии 10 глав комитетов Госдумы, которых хотел видеть в прежнем качестве и в новом составе Госдумы.

По нашей информации, речь шла о председателях комитетов: по банкам и финансам В. Резнике, госстроительству В. Плигине (оба они знакомы президенту еще по работе в Петербурге), образованию и науке Н. Булаеве (он скоро будет назначен главой Рособразования), энергетике (ставленник «Газпрома»), охране здоровья Т. Яковлевой, делам женщин Е. Лаховой, промышленности М. Шаккуме, безопасности В. Васильеве (друг Б. Грызлова), международным делам К. Косачеве (выдвиженец Е. Примакова) и спорту В. Третьяке.

Остальных 19 председателей (А. Исаева, П. Крашенинникова, Ю. Васильева, Е. Федорова, В. Плескачевского, В. Гришина, В. Мокрого, Г. Кулика, С. Попова, Е. Трофимова, А. Кокошина, О. Ковалева, В. Комиссарова, Н. Комарову, В. Грачева, И. Кобзона, Н. Ковалева, В. Пивненко и В. Заварзина) единороссы чуть было не занесли в «черный список».

Однако президент вовремя уточнил: «Это фамилии тех, кого бы я хотел видеть председателями комитетов, но вы можете добавить к их числу и тех, кого вы считаете достойными». По нашей информации, единороссы точно добавят к названным президентом глав комитетов по законодательству П. Крашенинникова (бывшего министра юстиции РФ) и по обороне В. Заварзина (генерал-полковник, бывший главный военный представитель РФ в НАТО).

Есть и ряд фигур, которые могут сохранить свои посты благодаря не столько профессиональным качествам, сколько активному участию в партийной жизни и имиджу «преданных бойцов». К их числу относят А. Исаева (прославившегося своими выпадами в адрес «Справедливой России» и КПРФ) и О. Ковалева (который, впрочем, мечтает о переходе на работу в правительство).