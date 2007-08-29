Северная Корея помирится с Западом?

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ арене вновь обнаружились признаки желания КНДР помириться и даже подружиться со странами Запада. Причина, как говорят, заключается в том, что последние испытания ядерного оружия в Северной Корее прошли не совсем удачно. Небольшие бомбы получилось взорвать успешно, а вот более серьезные заряды то ли не взорвались, то ли их не удалось сделать вовсе. То есть ядерная бомба у КНДР есть, но не та, которую хотелось бы иметь. А ведь подобное оружие было чуть ли не единственной надеждой Северной Кореи: бомбу считали главным рычагом влияния на международной арене.

После неудачи с ядерным оружием в «верхах» КНДР сформировалось два лагеря. Генералы потребовали увеличения военных расходов, чтобы создать «настоящую бомбу». А глава КНДР Ким Чен Ир решил продемонстрировать Западу «готовность к компромиссам». Для чего устроил высшему генералитету и партноменклатуре кадровую чистку и отозвал на родину своего внебрачного сына. Этому отравленному «тлетворным влиянием Запада» юноше предстоит быть наследником Ким Чен Ира.