УБИЙСТВО – КАК ЧЕРНАЯ МЕТКА В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
№ 35(69) от 29.08.2007 [«Аргументы Недели », Андрей УГЛАНОВ ]
Генеральный прокурор Ю. Чайка сообщил о раскрытии убийства журналистки Анны Политковской. Арестованы более 10 человек, среди которых «оборотни» из ФСБ и МВД.
РЕДАКЦИИ «АН» стали известны и другие детали. По нашим сведениям, в Генпрокуратуре располагают данными о том, что заказ на убийство журналистки «оформлялся» через А. Закаева. Он проживает в Лондоне, и его ареста и высылки Москва добивается не первый год и совсем по другим делам.
Вообще, раскрыть преступление помогла утечка информации из Лондона. Она якобы касалась некоей встречи группы лиц, которая произошла за полгода до убийства Анны. На ней присутствовали Закаев, Березовский и еще двое лиц. Речь шла о том, что надежды на рост оппозиционных настроений в России не оправдываются. Говорят, что именно Закаев и назвал А. Политковскую в качестве объекта акции, которая должна была резко ухудшить отношения России с Западом, вплоть до политического кризиса. А для особой знаковости преступления и своеобразного бандитского привета убийство назначили на 7 октября, день рождения В. Путина. Так все и произошло. Отыскать в России исполнителей убийства труда не составило. Нашлись помощники-предатели в ФСБ и МВД.
По мнению аналитиков, Анна была самым удобным объектом для подобного рода акции. Она не скрывала, что пишет очень жесткую книгу о политике президента. Стало быть, эта книга и ее журналистские материалы о Чечне должны были создать на Западе уверенность в причастности Кремля к убийству. Так что делом чести наших спецслужб стало найти истинных заказчиков и исполнителей преступления.
Особую актуальность это приобрело на фоне все ухудшающихся отношений России с ЕС и США. Поэтому можно объяснить и некую поспешность Генпрокуратуры в раскрытии убийства. В. Путин готовится к очередной встрече с Дж. Бушем в Австралии. В ноябре предстоит его встреча и с лидерами ЕС. Для них нужен хороший фон, и неслучайно последовало очередное предложение в адрес США о совместной эксплуатации Габалинской РЛС взамен на отказ США от размещения элементов ПРО.
Но если и сейчас Вашингтон не согласится, то у Кремля будет веская причина для очень жесткого выступления нашего президента – например, на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.
И второе. Раскрытое убийство Анны Политковской позволяет Генпрокуратуре потребовать от Великобритании экстрадировать весь «лондонский букет». А в нем наши следователи насчитывают до 30 человек, место которых на нарах следственного изолятора.
Похоже, новые подробности расследования станут известны совсем скоро.
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