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УБИЙСТВО – КАК ЧЕРНАЯ МЕТКА В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

№ 35(69) от 29.08.2007 [«Аргументы Недели », Андрей УГЛАНОВ ]

 Генеральный прокурор Ю. Чайка сообщил о раскрытии убийства журналистки Анны Политковской. Арестованы более 10 человек, среди которых «оборотни» из ФСБ и МВД.

 РЕДАКЦИИ «АН» стали известны и другие детали. По нашим сведениям, в Генпрокуратуре располагают данными о том, что заказ на убийство журналистки «оформлялся» через А. Закаева. Он проживает в Лондоне, и его ареста и высылки Москва добивается не первый год и совсем по другим делам.

 Вообще, раскрыть преступление помогла утечка информации из Лондона. Она якобы касалась некоей встречи группы лиц, которая произошла за полгода до убийст­ва Анны. На ней присутствовали Закаев, Березовский  и еще двое лиц. Речь шла о том, что надежды  на рост оппозиционных настроений в России не оправдываются. Говорят, что именно Закаев и назвал А. Политковскую в качестве объекта акции, которая должна была резко ухудшить отношения России с Западом, вплоть до политического кризиса. А для особой знаковости преступления и своеобразного бандитского привета убийство назначили на 7 октября, день рождения В. Путина. Так все и произошло. Отыскать в России исполнителей убийства труда не составило. Нашлись помощники-предатели в ФСБ и МВД.

 По мнению аналитиков, Анна была самым удобным объектом для подобного рода акции. Она не скрывала, что пишет очень жесткую книгу о политике президента. Стало быть, эта книга и ее журналистские материалы о Чечне должны были создать на Западе уверенность в причастности Кремля к убийству. Так что делом чести наших спецслужб стало найти истинных заказчиков и исполнителей преступления.

 Особую актуальность это приобрело на фоне все ухудшающихся отношений России с ЕС и США. Поэтому можно объяснить и некую поспешность Генпрокуратуры в раскрытии убийства. В. Путин готовится к очередной встрече с Дж. Бушем в Австралии. В ноябре предстоит его встреча и с лидерами ЕС. Для них нужен хороший фон, и неслучайно последовало очередное предложение в адрес США о совместной эксплуатации Габалинской РЛС взамен на отказ США от размещения элементов ПРО.

 Но если и сейчас Вашингтон не согласится, то у Кремля будет веская причина для очень жесткого выступления нашего президента – например, на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

 И второе. Раскрытое убийство Анны Политковской позволяет Генпрокуратуре потребовать от Великобритании экстрадировать весь «лондонский букет». А в нем наши следователи насчитывают до 30 человек, место которых на нарах следственного изолятора.

 Похоже, новые подробности расследования станут известны совсем скоро.

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