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БИЗНЕС ПРЕДПОЧИТАЕТ «ЕДИНУЮ РОССИЮ»

№ 34(68) от 23.08.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

БИЗНЕС ПРЕДПОЧИТАЕТ «ЕДИНУЮ РОССИЮ»
Новоиспеченный единоросс-миллиардер г-н С. Керимов

 Недавно «Единая Россия» (ЕР) опубликовала предварительные варианты своих партсписков. В них обнаружилось небывалое количество бизнесменов – по крайней мере 250 кандидатов являются либо директорами, либо владельцами различных коммерческих структур. И это при том, что партия собирается завоевать в новой Думе от 230 до 250 мандатов – «в идеале» все они могут достаться бизнесменам. Впрочем, конкуренция за места в ЕР столь велика, что даже многим деловым людям придется «потесниться». Однако нет никаких сомнений, что в новом составе фракции ЕР бизнесменов станет больше.

 В НЫНЕШНЕМ составе Госдумы бизнесменов также немало. Например, во фракции ЕР есть около 10 депутатов-газпромовцев. Люди «Газ­прома» возглавляют три думских комитета – по энергетике, транспорту и связи (В. Язев), по природным ресурсам (Н. Кома­рова) и делам федерации (В. Гри­шин), а также являются первыми зампредами в комитетах по бюджету и налогам (Г. Хор) и по экономической политике (Ю. Мед­ведев).

 Также во фракции партии власти пятеро «лукойловцев», из которых трое – зам­преды комитетов: по банкам и финансам (М. Ау­шев), природным ресурсам (В. Про­зоровский) и экологии (А. Ищен­ко).

 Пост зампреда Ко­митета по промышленности ЕР отдала представителю «Северстали» Г. Шев­цову. А первым зампредом Комитета по общественным объединениям стал бывший директор «Роснефть-Дагнефти» Г. Ма­хачев.

 Представители нефтяных монополий занимают и высокие посты в самой партии: после избрания в Госдуму первый вице-президент ТНК В. Тимченко стал главой тюменской ЕР, а «лукойловец» М. Аушев – лидером ингушской ЕР (впрочем, в июле этого года президент Ингушетии М. Зя­зиков вытеснил г-на Аушева со всех постов в партии власти). А владелец шинного «НТМ-холдинга» Н. Тонков возглавил ярославскую ЕР и избрался при ее поддержке сенатором Совета Федерации.

 Избрались в нынешнюю Думу по спискам ЕР также председатель «Новотэка» Л. Симановский, вице-президент металлургического «Евразхолдинга» О. Аршба, владелец «Промышленно-металлургического холдинга» Б. Зубиц­кий, владелец мясной группы «Тавр» и компании «Дон-Табак» И. Саввиди. Прошел в Госдуму по списку ЕР и президент «Маг­нитки» В. Рашников, однако он отказался от мандата.

 Не обидели единороссы и представителей «среднего» бизнеса. Зампредом Комитета Госдумы по бюджету работает недавний глава холдинга «Реал-агро» И. Иго­шин (за время депутатства г-на Игошина его холдинг разросся от одной хлебной базы в Москве до дюжины хлебокомбинатов в целом ряде регионов). Он же в прошлом году возглавил и кировскую ЕР. А зампредом Комитета Госдумы по аграрным вопросам стал владелец аграрно-торгово-строительного холдинга «Красный восток» А. Хай­руллин. К числу бизнесменов «средней руки» относят и Л. Сли­ску. Ей будто бы принадлежит по 19% саратовских ОАО «Тран­смаш» и «Тран­смаш-групп».

 Среди бизнесменов, ставших кандидатами от «Единой России» только на выборах 2007 г., самой крупной является, несомненно, фигура президента «Роснефти» С. Бог­данчикова. Он не стал лидером рейтинга самых богатых единороссов только потому, что «Рос­нефть» формально является государственной компанией. Именно г-н Богданчиков, по-видимому, возглавит список ЕР в Сахалинской области. Хотя в депутаты пойдет, конечно, не он, а недавний вице-президент «Рос­нефти» Н. Борисенко (который с июня этого года числится заместителем дальневосточного пол­преда). А на случай, если и г-н Борисенко не захочет, в сахалинском списке ЕР есть и третий человек «Роснефти» – зам­директора ее дочерней компании «Сахалинские проекты» В. Любушкин.

 Не менее солидный человек занимает проходное место в калмыцком списке ЕР – это председатель правления «Рос­сельхозбанка» Ю. Трушин. Он также не попал в рейтинг самых богатых по причине того, что банк на 100% принадлежит государству.

 Есть и масса других примеров. По мурманскому списку ЕР идет директор «Кольской ГМК» Е. Пота­пов; по ленинградскому – директор «Леноблгаза» Ю. Стра­хов и друг Б. Грызлова, глава строительной компании «СВП-Ин­вест» С. Петров; пермскому – замдиректора ООО «Лукойл-Пермь» Г. Тушнолобов, директор «Пермрегионгаза» А. Агишев, владелец «Мотовилихинских заводов» Р. Гималов; волгоград­скому – замдиректора ООО «Вол­гоградЛукойл» Р. Шари­фов.

 Как видим, «Единая Россия» имеет не только самый высокий рейтинг у населения, но и еще более высокий рейтинг в бизнес-сообществе.

Самые богатые кандидаты-единороссы

Фамилия
бизнесмена
 		Основной актив

Оценки
состояния,
$млрд.

Сулейман Керимов
«Нафта-Москва», «Полиметалл» (золотодобыча), «Объединенная
гостиничная компания»
12–13
Виктор Рашников Магнитогорский металлургический комбинат 5–9
Андрей Скоч Холдинг «Металлоинвест»
2–3
Саит-Салам Гуцериев Промышленно-финансовая компания «БИН» 1–1,6
Андрей Козицын Уральская горно-металлургическая компания
1–1,5
Борис Зубицкий «Промышленно-металлургический холдинг» 1,0
Леонид Симановский «Новатэк» (газодобыча) 0,9
Владимир Груздев «Седьмой континент» 0,8
Айрат Хайруллин «Красный восток» 0,7
Зелимхан Муцоев Первоуральский новотрубный завод 0,5
Виталий Федермессер Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат 0,5
Виталий Южилин Морской порт Петербурга 0,3

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