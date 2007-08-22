Растет влияние С. Нарышкина

В последнее время в правительственных кругах все чаще говорят о росте влияния «вице-премьера по СНГ» и главы правительственного аппарата С. Нарышкина. Разговоры эти основываются на том, что Президент РФ стал чаще давать г-ну Нарышкину поручения, а иногда даже вызывать его к себе на дачу по 3–4 раза в неделю.
САМОЕ серьезное подобное поручение – сделать прогноз социально-экономического развития на 2010–12 гг., когда восстановительный рост экономики (т.е. основанный на загрузке старых производственных мощностей, а не на создании новых) может закончиться и возникнет угроза кризиса. В. Путин, по слухам, попросил С. Нарышкина дать ответ о характере возможного кризиса – будет ли это повторение 1998 г. или кризис будет носить более затяжной характер.
Аналитики говорят, что такое задание может означать шанс для г-на Нарышкина стать премьер-министром в указанные сроки. А значит, ему и придется выводить страну из кризиса через 3–5 лет. Разумеется, если он случится. Во всяком случае, кандидатура «вице-премьера по СНГ» может оказаться для Президента РФ очень кстати в том случае, если он решит не создавать ситуацию «двоевластия», сделав С. Иванова президентом, а Д. Медведева – премьером. Хотя некоторые эксперты как раз считают, что именно при «двоевластии» В. Путину легче всего будет сохранить свое влияние, выступая в качестве «арбитра» между двумя влиятельными руководителями страны.