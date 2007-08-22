В списке ЕР недостает не только рабочих и крестьян, но и женщин

В «Единой России» (ЕР) так и не смогли выполнить июньское указание президента В. Путина о наполнении предвыборного списка «представителями рабочих, колхозников и трудовой интеллигенции».

НЕ ПОМОГЛИ даже внушения и напоминания, сделанные единороссам руководителями Администрации президента. Говорят, Президент РФ лично написал на предварительном списке ЕР по Петербургу «поставить на проходное место рабочего судостроительного завода». Питерские единороссы долго искали такого рабочего среди своих знакомых, но так и не нашли. От безысходности думали временно «оформить на завод» кого-нибудь из знакомых или родственников, но в итоге решили не рисковать…

В связи с этим В. Путин сделал в начале августа руководителям партии власти новое «внушение», указав и на еще один недостаток – среди кандидатов партии власти почти нет женщин. «В этом вопросе вам не грех взять пример и со «Справедливой России» – вон у них сколько женщин», – сказал, по слухам, Президент РФ.

И действительно, в списке «Справедливой России» женщины есть и в общефедеральной тройке (скорее всего, это будет депутат и бывший министр труда Оксана Дмитриева), и почти во всех региональных. В Москве, например, это будет депутат Госдумы и борец против антисоциального Жилищного кодекса Галина Хованская. Кроме того, в список «Справедливой России» попадут и мисс мира-2002, а ныне телеведущая Ок­сана Федорова, и молодая акт­риса-красавица Анастасия Задорожная. Не забудут справедливороссы и о старшем поколении: в их список попадает сопредседатель «Российских пенсионеров» и народная артистка России Римма Маркова, которая, несмотря на свои 82 года, до сих пор снимается в кино.

Видимо, беря пример со «Справедливой России», управление по внутренней политике Администрации президента дало указание единороссам найти побольше «красивых женщин». По слухам, им дан приказ прилагать к биографиям кандидаток и цветные фотографии, так как их будут будто бы смотреть на самом верху.