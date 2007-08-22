А. Вешняков мечтает об отставке архангельского губернатора?
№ 34(68) от 23.08.2007 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ ]
ПОДОБНЫЕ встречи намечены в президентском графике и в отношении других губернаторов, находящихся в конфликтных отношениях либо с полпредом, либо с региональной элитой.
Так, на 29 августа назначена встреча президента с псковским губернатором М. Кузнецовым, а на первую декаду сентября – с архангельским Н. Киселевым. Считается, что на отставке первого настаивает
Однако у псковского губернатора есть несколько аргументов в свою защиту.
А вот отставку Н. Киселева с нетерпением ждет не только опальный мэр Архангельска А. Донской. Но будто бы и другой уроженец этого региона – бывший глава Центризбиркома А. Вешняков, который так и не нашел себе новой работы.
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