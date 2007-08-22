Звено новой силовой стратегии
№ 34(68) от 23.08.2007 [«Аргументы Недели », Андрей УГЛАНОВ ]
Наша страна возобновила боевое патрулирование воздушного пространства практически по всем маршрутам, существовавшим в ВВС СССР. 20 августа на самом верху принято решение о нахождении в воздухе самолетов дальней авиации 24 часа в сутки с ядерным оружием на борту. Речь идет о полетах вдоль Северной Европы, Аляски и ряда американских
В ЭТОМ смысле и следует рассматривать внутреннее содержание и цель проведения авиасалона
России от СССР достались два основных типа таких самолетов. Это
Следует напомнить, что боевое патрулирование в воздухе отменил в 1992 г. своим указом Б. Ельцин. Денег не было. За 15 лет Запад, и прежде всего НАТО, от нас отвыкли. Так что сегодня в США и Западной Европе на наши
Возвращаясь к МАКСу, надо сказать, что настоящей сенсацией на нем станет первая демонстрация универсального боевого самолета
Одним словом, накануне встречи в Австралии В. Путина и Дж. Буша наш президент наращивает мускулы. Но вместо американцев пока испугались наши чиновники. Разумеется, не боевого патрулирования. Речь идет о заседании правительства 3 сентября, на котором должен присутствовать и президент. Чиновники ждут начала чистки, и как говорит А. Лукашенко, «перетрахивания кадров». Сентябрь – самое время.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес