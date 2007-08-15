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ОППОЗИЦИЮ НЕ ПУСКАЮТ НА ТВ

«Справедливой России» запрещают использовать даже рекламные щиты

№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Михаил Тульский ]

 Уже несколько месяцев телезрители могут видеть по Первому и Второму телеканалам сюжеты о том, как в стране успешно реализуются программы по снижению смертности, строительству квартир, дорог, мостов и даже… нового энергоблока Белоярской АЭС. Но что любопытно: создается впечатление, что больницы, квартиры и атомная станция строятся не за счет госбюджета, а чуть ли не на партвзносы крупнейшей российской партии.

 ПРИ этом освещение деятельности главных оппозиционных партий – «Справедливой России» и КПРФ – идет на ТВ совсем по другому сценарию. Об их инициативах и программах по демографии и ЖКХ невозможно услышать ни слова, зато большое внимание уделяется показу их взаимной критики. Впрочем, судя по последним данным телевизионного мониторинга, «на верху» решили, что оппозицию не стоит показывать даже в негативном контексте.

 Специфика освещения на ТВ оппозиционных партий заметна не только по содержанию, но и по изображению. Примечателен видеоряд «Вестей недели» от 8 июля: Г. Зюганов надевает дурацкую буденовку, С. Миронов – в шутку отдает честь в десантной фуражке, В. Жи­риновский в шапке-ушанке с половником в руках наливает похлебку на вокзале социально близкому электорату. И сразу после этого – серьезный и солидный, стоящий на трибуне Госдумы в пиджаке, галстуке и белой рубашке спикер Б. Грызлов говорит о том, что надо «отстаивать интересы граждан, интересы России»…
Однако в последнее время, похоже, оппозиционеры стали на ТВ лишними даже в качестве «клоунов». Как показывают данные крупнейшего российского мониторингового агентства «Медиалогия», «Справедливая Россия», как и КПРФ с СПС, на ТВ упоминается все реже (см. таблицу).

ЧИСЛО УПОМИНАНИЙ ПАРТИЙ НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕЛЕКАНАЛАХ

 Март
Апрель
 МайИюнь
Июль
«Единая Россия»141170139167119
КПРФ
123146 
9212737
ЛДПР10173424428
«Справедливая Россия»1291094451
22
«Яблоко»4834246113
СПС10087153612

По данным информационно-аналитической системы «Медиалогия»

 Если в марте «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и даже СПС буквально наступали на пятки партии власти по числу упоминаний на центральных телеканалах, то сейчас нет даже намека на паритет.

 Но, может, сами оппозиционеры разъехались в отпуска и не дают никаких информационных поводов к собственному показу? Для ответа на этот вопрос стоит проанализировать число упоминаний партий в интернет-СМИ. То есть в тех СМИ, информационное пространство которых не ограничено и в которых чем больше сообщений о разных партиях, тем лучше (см. таблицу)

ЧИСЛО ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОВОДОВ
(количество упоминаний партий в интернет-СМИ)
 
  март апрель май июньиюль
«Единая Россия»6471018990897768
КПРФ443926763675529
«Справедливая Россия»606
672
502
402
407
СПС421
573217
296243
«Яблоко»231
492
342348
219
ЛДПР435533
292
218
209

По данным информационно-аналитической системы «Медиалогия»

 Как видим, у КПРФ число объективных информповодов возросло по сравнению с мартом почти на четверть, а число упоминаний на ТВ – все равно снизилось в 3,3 раза. У «Яблока» число объективных поводов осталось на том же уровне, на ТВ же стали показывать партию Явлинского в 4 раза реже! Но больше всех пострадала «Справедливая Россия»: ее на центральном ТВ стали показывать в 6 раз реже! Похоже, с приближением выборов на телевидении введен «особый» распорядок показа оппозиционных партий.

 – В силу ограничений, наложенных на «Справедливую Россию» со стороны общефедеральных телеканалов, ее мало кто знает на региональном уровне. Для федеральных каналов нет такой партии, как «Справедливая Россия». Это осознанная информационная политика некоторой части Администрации президента, а не руководителей телеканалов, и об этом я говорю ответственно. Тем не менее такая ситуация не пугает «Справедливую Россию», и те, кто это делает, совершают большую ошибку. Мы свое слово скажем на предстоящих парламентских выборах, – уверен Сергей Миронов.

 Между тем зашкаливает за все разумные пределы гигант­ское число упоминаний главы карликовой «Гражданской силы» М. Барщевского. И это при том, что, по данным июльского опроса «Левада-центра», партия г-на Барщевского занимает последнее место среди 15 зарегистрированных в РФ партий по популярности, имея рейтинг менее 0,5%. Однако по числу упоминаний на ТВ Барщевский на равных конкурирует с С. Мироновым и явно опережает Г. Зюганова… Впрочем, история России последних лет показывает, что некоторых политиков сколько ни показывай, все равно популярными не сделаешь…

 Но на неравном доступе к телеэфиру злоключения оппозиционеров не заканчиваются. Не успела «Справедливая Россия» развесить рекламные щиты в Курске, Петербурге и Москве, как именно в этих городах местные власти решили вообще запретить политическую рекламу. Мол, в законе «О рекламе» идет речь только о «продвижении товаров на рынок», и это будто бы означает, что вся политическая реклама – «незаконная». Но следует напомнить, что все Подмосковье более чем за год до мартовских выборов 2007-го было завешано рекламными щитами «ЕР». И такая трактовка закона никому в голову не приходила. Как и в 2005–2006 гг. в том же Курске. Теперь же, когда о «Единой России» знают буквально все, а о сущест­вовании «Справедливой России» многие россияне даже не слышали, в представлении себя избирателям нуждается именно партия Сергея Миронова. Но ей это в буквальном смысле запрещают.

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