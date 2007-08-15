Новые лица СПС

О подготовке обновленной СПС к предстоящим выборам рассказывает руководитель избирательного штаба партии, депутат Госдумы от Свердловской области Антон Баков.

– КАК уже писали «Аргументы неделi», 31 июля вы возглавили избирательный штаб СПС на выборах в Госдуму. А когда были первые выборы, в которых вы участвовали в качестве политтехнолога?

– Мне было тогда 24 года. Это были первые в нашей стране альтернативные выборы народных депутатов РСФСР 1990 года. Если же брать первые крупные и серьезные выборы, то они состоялись в декабре 1993 года. Тогда мне было 26 лет, и я возглавлял свердлов­ский региональный штаб Партии российского един­ства и согласия (ПРЕС) Сергея Шахрая. И ПРЕС успешно победил и в Свердловской обл., и по всей России: занял у нас 3-е место с 9,8%, а по стране – 7-е место с 6,7%.

– У вас был целый ряд успешных избирательных кампаний. После поражения 2003 г. удалось обеспечить победу СПС в марте-апреле 2007 г. со средним процентом по всем регионам в 7,2%. Как это удалось в отношении партии с заметным антирейтингом?

– Антирейтинг у СПС был, хотя и не самый большой (у той же ЛДПР он многократно выше, но это ей не особенно мешает). Но партии, по сути, на тот момент не было, когда я начал ею заниматься, то есть летом 2004 года. СПС тогда вел под моим руководством чисто региональные кампании, к которым я привык, начиная с 1996 г. в Свердловской обл., где уже тогда были выборы по партийным спискам в облдуму. Ставили региональные проб­лемы, региональных лидеров и побеждали.

Как федеральная партия СПС начала возрождаться только с пермских выборов декабря 2006 г., когда впервые во главе партийного списка появился Никита Бе­лых. Это было новое лицо, молодой экономист с опытом успешной работы вице-губернатором.

И мы во главе с ним получили 16%. Встает вопрос, что лучше: старая партия с новым лицом или новая партия со старыми лицами? Я считаю, что нужны новые лица, ведь это реальное обновление партии. На мартов­ских выборах мы сработали не на полную силу (хотя все равно набрали более 7%), потому что просто не стояла такая задача: региональные парламенты не могут влиять на политику в стране.

У нас в марте-апреле 2007 г. не было на выборах региональной составляющей в нашей кампании: сейчас мы ее готовим на выборах в Госдуму…

– Какими будут основные лозунги СПС на будущих выборах?

– Один из основных – «Достройка России», превращение нашей Родины в приличную страну, где уровень зарплат и пенсий по отношению к ВВП будет соответствовать европейским стандартам. Второй наш лозунг – «Давид против Голиафа» – добиться того, чтобы «Единая Россия» не взяла абсолютное большинство на новых выборах в законодательный орган. Чтобы Госдума превратилась в место для дискуссий, в место, где законы шлифуются и улучшаются. Наш третий лозунг – мы за профессиональную армию, глупо и позорно финансировать дедовщину из госбюджета страны! Четвертый лозунг – защита регионов. Мы федералисты и считаем, что нехорошо, когда у регионов забрали большую часть налогов, но одновременно пытаются на регионы же свалить всю ответственность за развал социальной сферы, строительство больниц, школ и жилья. Безусловно, мы выступаем и в защиту гласности и демократических свобод.

– Правда ли, что у СПС есть задумка пойти в каждом из регионов в качестве партии, выступающей против губернатора? Допустим, в Москве под лозунгом «СПС – против Лужкова!», в Ставрополе: «СПС – против Черногорова!» и т.д.

– Губернаторы в большинстве своем будут нашими объективными противниками, потому что они возглавят списки партии власти. В большинстве регионов мы будем акцентировать то, что СПС против губернаторов. В Ставрополе, к примеру, мы активно выступали против губернатора Черногорова, а вот в Томске мне, допустим, нравится губернатор Кресс. В Москве я тоже не уверен, что нужно акцентировать внимание на борьбе с Лужковым.

– Как относитесь к требованиям отставки Зурабова?

– С одной стороны, понятно, что это мальчик для битья, некий громоотвод, и в этом смысле его можно пожалеть, что именно он выбран в каче­стве «козла отпущения». С другой стороны – то, что творится в сфере ответственности Зурабова, нельзя назвать иначе как преступлением. Самое подлое – это ситуация с якобы бесплатными лекарствами для инвалидов. Я не призываю Зурабова застрелиться, но в отставку уйти все-таки надо.

– Вы в Свердловской обл. сталкиваетесь с большими очередями за этими лекарствами?

– Какие очереди? Люди годами не могут отоварить свои бесплатные рецепты! А чиновники, вместо того чтобы помочь людям получить эти лекарства, пишут инструкции, чтобы врачи не выписывали инвалидам дефицитные лекарства. Вот такая хитрость.