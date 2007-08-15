Экс-губернаторов оформляют помощниками С. Собянина

Подавший в отставку новгородский губернатор М. Прусак станет восьмым по счету губернатором, оформ­ленным помощником главы Администрации президента С. Собянина и включенным в состав консультативной комиссии при Госсовете.

ЭТОТ статус не дает реального влияния, но благодаря ему бывший губернатор может иметь отдель­ный кабинет на Старой площади, служебную машину и зар­плату 5900 рублей. По сути, это своего рода почетная пенсия еще до того, как бывший губернатор справит свое 60-летие. В число 8 счастливчиков кроме г-на Прусака уже попали бывший нижегородский губернатор Г. Ходырев, саратовский Д. Аяцков и псковский Е. Ми­хайлов, корякский О. Кожемя­ко, камчатский М. Машковцев, экс-главы Тывы Ш. Ооржак и Бурятии Л. Потапов.

Говорят, что г-на Ооржака в последнее время часто видят в кремлевских коридорах. Там он любит попить чай и побеседовать с сотрудниками Администрации президента, активно помогавшими ему в желании сохранить за собой пост главы Тывы. Несмотря на это, тывинская «Справедливая Россия» победила Ш. Ооржака, добившись смены власти в республике.